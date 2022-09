Parker pide el apoyo de los empresarios ante la crisis educativa que afecta a la economía

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, pidió el apoyo de los líderes empresariales para ayudar a resolver la crisis educativa de Texas, durante el desayuno “Educación para una fuerza laboral fuerte” celebrado el martes por la mañana en la Texas Wesleyan University.

“Estamos en una crisis en lo que se refiere a la educación en este estado”, dijo Parker. “Simplemente lo estamos, y me decepciona mucho que no haya suficiente gente hablando de ello. Cuando solo el 23% de tus estudiantes obtienen una acreditación de dos o cuatro años en los seis años siguientes a su graduación de preparatoria, estás en crisis”.

El acto destacó que el aprendizaje basado en el trabajo de los estudiantes es fundamental para la futura fortaleza económica de Fort Worth. Parker hizo un llamado a los líderes empresariales de Fort Worth para que actúen y dijo que la solución es una mayor asociación con la industria y más vías para la educación superior en las preparatorias de Fort Worth y en las escuelas de educación básica.

La colaboración Philanthropy Advocates de financiadores texanos habló del estado actual de la educación en Fort Worth y en Texas en general. En menos de ocho años, el 62% de todos los puestos de trabajo de Texas requerirán un título posterior a la preparatoria, pero hoy en día menos del 50% de los texanos cuenta con una de cualquier tipo, dijo la directora de Philanthropy Advocates, Becky Calahan.

El martes por la mañana, en el desayuno 'Educación para una fuerza laboral fuerte' se abordaron temas clave de la educación en Fort Worth.

“Como alcaldesa, es el trabajo más importante que haré porque puedo intentar arreglar las carreteras y el alumbrado público y financiar a la Policía, pero si no tenemos una solución sistémica para la educación, nos despertaremos dentro de 20 y 30 años y no reconocerán Fort Worth, por todas las razones equivocadas”, dijo Parker.

Lockheed Martin recibió un reconocimiento por su programa de prácticas en preparatorias y lo puso como ejemplo de asociación exitosa entre líderes industriales, empleadores y estudiantes. El programa de prácticas de Lockheed Martin Aeronautics se puso en marcha en colaboración con la organización de educación sin fines de lucro STEM K-12 Project Lead the Way, durante el año escolar 2014-15.

Durante el primer año, Lockheed Martin incorporó a cinco estudiantes en prácticas de preparatoria. Después de ocho años de crecimiento, la empresa aeroespacial empleó a 40 estudiantes de preparatoria durante la clase de prácticas del año pasado, exponiéndolos a experiencias de trabajo en el mundo real, apoyadas por un fuerte compromiso empresarial.

En la actualidad, el 66% de los estudiantes en prácticas de Lockheed Martin están trabajando como becarios universitarios o tienen empleos de tiempo completo en la empresa. La empresa de defensa tiene previsto contratar a 30,000 empleados más en los próximos 20 años, según Parker.

Mia Flores es una estudiante de primera generación de la University of North Texas. Cuando se gradúe, empezará a trabajar de tiempo completo en Lockheed Martin, tras participar en el programa de prácticas para estudiantes de preparatoria de la empresa.

La estudiante de último año de la University of North Texas, Mia Flores, compartió su historia de éxito al comenzar un periodo de prácticas en Lockheed Martin cuando estaba en noveno grado. Cuando se gradúe de la universidad como estudiante de primera generación esta primavera, entrará a trabajar de tiempo completo en la empresa.

“Este es el tipo de capacitación en el mundo real que todos los estudiantes de Texas necesitan para asegurar que estamos preparados para la fuerza laboral”, dijo Flores. “Recientemente, los líderes estatales y locales se reunieron con educadores y empresas del norte de Texas para discutir cómo trabajar juntos para dar forma al futuro de la fuerza laboral de Texas y asegurar el éxito económico continuo de nuestro estado. Esta mesa redonda sobre ‘Educación para una fuerza laboral fuerte’ es un ejemplo de lo que necesitamos de nuestros líderes empresariales y electos en todo el estado”.

El evento fue presentado por Rainwater Charitable Foundation, North Texas Community Foundation, The Miles Foundation, Tarrant To & Through Partnership, Lockheed Martin y Project Lead the Way.

“Tengo la suerte de que líderes como la alcaldesa de Fort Worth, Parker, y empresas como Lockheed Martin sepan que una fuerza laboral educada es la clave del futuro éxito económico de Texas”, dijo Flores. “Es hora de que el resto del estado siga este ejemplo y transforme a los estudiantes de estadísticas a historias de éxito”.