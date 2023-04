“Papá mi único deseo es abrazarte… una vez más”: la última publicación de Julián Figueroa

La noticia de la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ha causado un gran impacto en el mundo del entretenimiento mexicano. A raíz de esto, la última publicación del actor y cantante en Instagram, dedicada a su padre, se ha viralizado en redes sociales, sobre todo por el mensaje que lo acompaña.

En la carta, Julián Figueroa expresaba su amor y añoranza hacia su padre y deseaba abrazarlo nuevamente. La publicación fue realizada en el marco del natalicio de Joan Sebastián, y ahora ha sido compartida por miles de usuarios que envían sus muestras de apoyo y solidaridad a la familia, tras la triste noticia de la muerte de Julián.

El mensaje compartido en Instagram es el siguiente:

Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ

Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más.

Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi

El fallecimiento de Julián Figueroa este domingo 9 de abril, ha dejado consternados a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en México. El joven actor y cantante era el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, dos figuras muy queridas en el mundo artístico.

Aunque aún no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte, se espera que las autoridades ofrezcan una respuesta pronto. Mientras tanto, amigos y colegas de Julián Figueroa han utilizado las redes sociales para expresar su tristeza y enviar sus condolencias a la familia Guardia - Sebastián.