Pamela Pombo reveló que pasó una noche con trece rugbiers

Muchas son las figuras mediáticas que tienen historias con deportistas. Basta recordar el mito que circula sobre Cinthia Fernández, Alejandra Pradón y Silvia Süller con planteles enteros del fútbol local. Algunas son interceptadas en momentos comprometedores, otras simplemente lo confiesan.

El caso de Pamela Pombo pertenece a la segunda opción. La vedette que se hizo conocida a raíz de una historia donde se la vinculaba sexualmente con Cristian "el Ogro" Fabbiani, y con una mujer más, contó abiertamente en una entrevista con Noctámbulos que no sólo hizo un trío sino que estuvo con más personas. Así como lo leen. "Estuve con trece personas, trece jugadores de rugby. Éramos dos para trece, el otro era un gay de Gran Hermano ", confesó la vedette, nada discreta. "¿Quién, el rulo (Emiliano Moscato)?", preguntó el conductor. "Sí", retrucó ella.

“Fue durante la temporada de Carlos Paz. Los conocimos en un boliche, pero la fiesta fue en la casa que alquilaba unos de los pibes. Los chicos eran de Rosario y todavía no lo pueden creer”, continuó relatando y liquidó la charla con otra frase picante: “Todavía me falta mucho por hacer en lo sexual. Me falta hacerlo con una mujer”.