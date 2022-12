Palomo Spain no se corta un pelo y confiesa de qué manera vestiría a Ayuso

Getty y EFE

Palomo Spain se ha convertido en uno de los diseñadores españoles más famosos. El cordobés desde siempre tuvo claro que le gustaba el mundo de la moda. Con el apoyo de su familia y dispuesto a lograr su objetivo, se mudó a Londres. Trabajó de camarero durante un tiempo y después consiguió entrar en las marcas Liberty y WGSN.



Con sus primeras colecciones consiguió colarse en puntos de venta tan prestigiosos como Opening Ceremony en Nueva York y llamar la atención de la exdirectora de Vogue París, Carine Roitfeld. Almódovar, Rossy de Palma o Miley Cyrus se encuentran entre sus seguidores incondicionales. También ha vestido a grandes de la música como Rosalía, Miley Cyrus, Beyoncé, Harry Styles y, por supuesto, la gran Madonna.

Además de triunfar en las pasarelas, Palomo Spain también es un rostro muy conocido gracias a ser uno de los jueces del programa “Maestros de la costura”. Este año, además, tuvo el honor de elaborar el traje que Chanel lució en su histórica actuación en Eurovisión al ritmo de “SloMo”. Más de 50.000 cristales de Swarovski incrustados, imitando brillantes y rubíes, adornaban el mono negro de lycra y tul de la cantante de origen cubano, además de lucir una chaquetilla corta de cuero, con hombreras muy trabajadas y un dibujo que recordaba a bordados tradicionales. RTVE pagó al atelier de Palomo Spain por el vestuario de Chanel en Eurovisión un total de 14.900 euros, cifra que asciende a 18.029€ teniendo en cuenta el IVA.

Este sábado, en una entrevista en El Español, Palomo Spain no ha dudado en hablar sobre algunos de nuestros rostros más populares. Y no todos han salido bien parados. La más criticada por el modista ha sido Isabel Díaz Ayuso. Preguntado sobre qué prenda le confeccionaría, el cordobés ha sido claro: “A Ayuso le cosería el traje de chulapa más rancio y antiguo que haya, de abueleta”. De esta manera, Palomo deja claro que su ideología política está en las antípodas de lo que representa la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Y asegura: “A mi generación España no le parece facha ni carca: tenemos un ADN único y estamos orgullosos de nuestra extravagancia y belleza”.

“Doña Letizia tiene tipazo”

Doña Letizia, junto a sus hijas

En la misma entrevista, Palomo Spain también ha hablado sobre el vestuario de la familia real. De la reina Letizia habla muy bien - “viste bien y tiene tipazo” - pero no está de acuerdo en la manera en la que visten a las hijas de los reyes. “Van muy viejunillas: les ponen unas cuñitas de señora mayor horrorosas”, dice sin miramientos.

Por último, el diseñador asegura que su objetivo no es hacerse rico con la moda. “Mi trabajo es distinto al de Amancio Ortega: el mío es poético, lento y romántico, no pienso en vender ropa por vender para forrarme”, asegura.

