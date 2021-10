Oyarzabal referencia, Busquets mariscal y Gavi sorprendente

Milán, 10 oct (EFE).- Mikel Oyarzabal firmó el gol que hizo soñar a España con la conquista de la Liga de Naciones, en un torneo en el que brilló Sergio Busquets al mando del juego de España e irrumpió con fuerza Gavi que repitió ante Francia con 17 años su gran actuación de semifinales.

Así jugó España:

- Unai Simón (6): recibió dos goles dolorosos tras comenzar la final siendo clave en un mano a mano inicial con Benzema en el que aguantó y tapó sus opciones de gol. Voló en la segunda a parte a su disparo al palo largo, llegó a tocar el balón pero no pudo impedir que entrase por su escuadra. Poco pudo hacer en el gol definitivo de Mbappé. Dejó una salida insegura por alto que no frenó su confianza y acabó incorporándose al ataque con peligro en búsqueda del milagro que no llegó.

- César Azpilicueta (6): siempre cumple aunque en la final rebajó sus subidas ofensivas y se centró en defender bien el lateral derecho. Fue la zona por donde comenzó a aparecer Mbappé pero el sistema de ayudas defensivo de España le ayudó a salir airoso. Con el partido abierto sufrió más en fase defensiva.

- Eric García (6): fue la gran sorpresa del once de Luis Enrique y el partido se presentó como un examen en el que podía reivindicar su figura ante la crítica. En el primer acto salió airoso de dos pulsos con Mbappé y en la segunda, a campo abierto, sufrió como el resto de defensas españoles. Su intención de jugar el balón y tocarlo en la acción del gol que decidió la final, fue el argumento usado por el colegiado para darle validez.

- Aymeric Laporte (6): de nuevo referente defensivo en un día especial para él, jefe de la defensa española ante la selección con la que renunció a jugar con su nacionalización. Mostró firmeza ante el tridente francés, contundente en varias acciones y firme en el juego aéreo con buena salida de balón.

- Marcos Alonso (6): rebajó su influencia en el juego respecto al partido de semifinales ante Italia porque Francia atacó de inicio por su lateral con las incorporaciones con peligro de Pavard. Se fue soltando, intentó marcar con una falta muy lejana que no encontró puerta y acabó generando peligro con sus incorporaciones al ataque. Mostró su velocidad para frenar un contragolpe letal de Benzema.

- Sergio Busquets (8): parece que los años no pasan por el capitán de la selección, nombrado mejor jugador del torneo por su liderazgo. Impuso su figura en un centro del campo plagado de juventud y físico. Mientras el partido se jugó a lo que él quiso le fue bien a España. Asistió a Oyarzabal en el gol con su visión en el pase en profundidad.

- Rodri (6): la segunda novedad del equipo titular de Luis Enrique, aumentó el músculo en el centro del campo español y aumentó el control de balón en la posesión. Le faltó dar un paso al frente y generar mayor peligro en ataque. Solo intentó un disparo que estrelló en un defensa.

- Gavi (8): siempre atento para corregir en defensa cualquier error con balón, inició la final con una entrada repleta de dureza para marcar terreno con 17 años. Es impropio de su edad como juega al fútbol. Clave en balance defensivo corriendo para atrás y recuperando numerosos balones, no desentonó en ataque asociándose con sus compañeros con calidad.

- Mikel Oyarzabal (9): jugó de 9 referente de España, en un partido difícil porque tenía tres centrales atentos. Recibió siempre con calidad de espaldas encimado por Varane hasta su lesión. Frenado en falta cuando consiguió girar, no desesperó y acabó encontrando el premio a su labor de sacrificio con el pase en profundidad de Busquets que mandó a la red con calidad.

- Ferran Torres (7): llegó tocado a la final por el fuerte golpe que sufrió en ante Italia pero demostró su importancia. En esta ocasión jugó pegado a banda derecha, para buscar hacer daño con su velocidad, encarando siempre y faltándole precisión en los centros. Lo intentó siempre pero no pudo prolongar su racha de tres partidos consecutivos marcando.

- Sarabia (6): gracias a su movilidad en ataque disfrutó de la única ocasión de peligro de la primera mitad pero golpeó mal y Lloris detuvo el balón con facilidad. En la banda izquierda buscó centros al área sin éxito. Fue el primer cambio de Luis Enrique a la hora de partido.

CAMBIOS:

- Yeremy Pino (7): le costó entrar en un partido que enloqueció a los minutos de su aparición en el césped pero acabó mostrando lo que puede aportar al ataque de España. Encaró, buscó centros y chutó la última ocasión del partido en la que se lució Lloris.

- Koke (6): entró por Gavi para aumentar el físico de la selección española en el último cuarto de hora. Empujó con todo para intentar encerrar a Francia y buscar el empate.

- Fornals (-): entró los últimos minutos para rondar el área rival y buscar un gol salvador.

- Mikel Merino (-): tuvo los seis minutos finales del partido pero apenas pudo aparecer.

Roberto Morales

