Oprah Winfrey se adelanta al verano en Mallorca: lectura y navegación en un impresionante yate

Baleares es uno de los destinos predilectos de Oprah Winfrey y lo ha vuelto a demostrar. En estas últimas semanas de primavera, la periodista ha hecho una visita exprés a Mallorca para disfrutar de tres días de desconexión. Durante el fin de semana ha surcado las aguas de Sa Calobra, un pueblo portuario de la zona noroeste con impresionantes acantilados. Tal y como recoge Última hora, ha navegado a bordo del Eos, un espectacular yate que pertenece al matrimonio formado por la diseñadora Diane von Fürstenberg y el magnate de la comunicación Barry Diller, expresidente de Fox.

La ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, que iba con varios acompañantes, no bajó de la embarcación ni para bañarse ni para comer o cenar. Todos sus planes se desarrollaron en el interior de este yate valorado en más de 150 millones de dólares que destaca por haber sido hasta 2017 el velero más grande del mundo. Eos tardó tres años en construirse, tiene 93 metros de eslora, 13.5 de manga y todo tipo de comodidades en su interior, en el que caben 16 personas además de los miembros de la tripulación. En 2018 la nave sufrió daños en su estructura se incendió en el puerto de Oslo, con casi una veintena de personas a bordo.

Durante el recorrido, que finalizó en el puerto de Barcelona, Oprah no solo pudo disfrutar del privilegiado paisaje, sino también relajarse y dedicar tiempo a aficiones como la lectura. La propia presentadora ha compartido una foto en la que aparece en una tumbona, vestida con un chándal verde y protegida por las gafas de sol, mientras lee The covenant of water, una historia de Abraham Verghese ambientada en la India que sigue el misterio de un familia en la que, en cada generación, fallece al menos una persona ahogada.

La escapada de la influyente periodista, ante la que se sinceraron los duques de Sussex, llega escasos días después del varapalo que ha supuesto para ella perder a Tina Turner. El fallecimiento de la reina del rock and roll a los 83 años ha sido una dura noticia porque era una de sus grandes amigas y confidentes, de hecho consideraba que es "mejor mujer porque su vida tocó la mía". Estando en un desfile de Louis Vuitton se enteró de que la legendaria voz de la artista se había apagado para siempre y le dio un ligero mareo. Empezó siendo su fan y acabó convirtiéndose en un apoyo incondicional. "Fue un modelo a seguir no solo para mí sino para el mundo. Animó una parte de mí que no sabía que existía", decía sobre la intérprete de The best.

Cuatro años de su visita a Baleares

En 2019, Winfrey ya apostó por nuestro país para pasar el verano. En esa ocasión disfrutó de Ibiza en el Rising Sun, barco del multimillonario norteamericano David Geffen, socio de Steven Spielberg en los estudios Dreamworks. El yate, en el que la comunicadora saludaba cada día con alegría a la tripulación antes de partir, tiene cinco pisos, 82 habitaciones, gimnasio, sauna, una gran bodega de vinos, una sala privada de cine con pantalla gigante y una cancha de baloncesto. Este palacio flotante está normalmente atracado en Mallroca y ha recibido también a otros invitados como Orlando Bloom y Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey y Bruce Springsteen.