Opinión: Israel quiere helado y ciberseguridad

LO QUE TIENE QUE VER BEN & JERRY’S CON LA OCUPACIÓN.

En Israel nunca hay calma, pero el mes de julio trajo consigo un nuevo escrutinio. En primer lugar, se conoció la noticia de que gobiernos de todo el mundo han utilizado programas de espionaje comprados a una empresa israelí de cibervigilancia, NSO Group, para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos y políticos. Las revelaciones podrían implicar al Ministerio de Defensa israelí por haber concedido a NSO permiso para exportar software de piratería informática que luego fue utilizado por gobiernos autoritarios para reprimir la disidencia. El escándalo fue noticia internacional durante días, pero a los funcionarios israelíes lo que les preocupaba eran unos helados. El 19 de julio, Ben & Jerry’s anunció que dejaría de estar disponible en los territorios palestinos ocupados a partir de 2023. La noticia de la desinversión (descrita inexactamente como boicot) desvió la atención del papel que desempeña la tecnología israelí en las prácticas antidemocráticas a nivel mundial. En conjunto, ambas noticias pusieron de relieve dos de las empresas nacionales que definen a Israel: la alta tecnología y la ocupación militar perpetua.

La respuesta del gobierno israelí al anuncio de Ben & Jerry’s fue rápida y voluble. El primer ministro, Naftali Bennett, y el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, insistieron en que la medida era antisraelí y antisemita. El embajador de Israel en Estados Unidos, Gilad Erdan, hizo un llamado a los gobernadores de 35 estados de Estados Unidos para que activaran medidas contra la empresa por boicot, desinversiones y sanciones.

El gobierno israelí se presentó como víctima de una decisión hostil y poco ética de la empresa de helados. Como si Israel no tuviera un comportamiento inmoral propio; como si las demoliciones de viviendas, la discriminación institucionalizada, la expropiación de tierras, la detención administrativa y los disparos contra manifestantes palestinos desarmados no fueran problemáticos; como si una empresa israelí que vende tecnología muy controvertida a regímenes autoritarios no fuera más cuestionable que una empresa de helados que niega sus productos a clientes que viven en determinadas zonas.

La uniformidad de la reacción oficial en Israel ante la decisión de Ben & Jerry’s refleja un consenso político israelí —diferente del de la comunidad internacional— que no distingue entre el territorio israelí delimitado por las fronteras internacionalmente reconocidas en 1948 y los territorios que ocupó en 1967.

Sin embargo, el mensaje que envía Ben & Jerry’s acerca de que los territorios ocupados no son parte legítima de Israel no solo es coherente con las normas internacionales, sino que también se alinea con algunos de los acuerdos políticos de Israel. En 2018, el gobierno de Benjamín Netanyahu firmó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea que excluía los asentamientos, sin denunciar ningún tipo de antisemitismo.

Desde luego, los funcionarios israelíes quieren que el mundo vea a Israel como una nación emergente moral, benévola y liberal a pesar de la ocupación de décadas. Con Netanyahu fuera del cargo, Lapid, el ministro de Asuntos Exteriores, se ha esforzado para arreglar las relaciones diplomáticas de Israel con todo el mundo.

No obstante, aunque el tono del nuevo gobierno ha cambiado ligeramente con respecto al del anterior, su posición sigue siendo la misma, como reflejan lo que las revelaciones sobre la NSO dejan muy claro: Israel es una potencia beligerante y proclive a la ocupación con una floreciente industria de cibervigilancia ofensiva.

Israel es uno de los principales exportadores de tecnología de vigilancia de última generación, como el reconocimiento facial, la vigilancia de internet y la recopilación de datos biométricos (la industria de alta tecnología constituyó el 46 por ciento de todas las exportaciones israelíes en 2019). Prueba y emplea estas herramientas todos los días en los territorios ocupados como parte de su complejo sistema de control de los movimientos y las vidas de millones de palestinos. En los últimos años, el ejército israelí ha instalado miles de cámaras y dispositivos de vigilancia en los puestos de control de Cisjordania, incluido un software de reconocimiento facial desarrollado por una empresa israelí, AnyVision. El director del Proyecto Tecnología y Libertad de la ACLU de Washington, Shankar Narayan, describió ese tipo de vigilancia como “posiblemente la herramienta más perfecta para asegurar un control total ejercido por el gobierno en los espacios públicos”.

Israel también cuenta con una extensa red de cámaras de videovigilancia encargada de observar cada rincón de la Ciudad Vieja de Jerusalén. La ciudad de Hebrón, donde viven casi 800 colonos israelíes separados de los 200.000 residentes palestinos, es conocida en el ámbito militar como la “ciudad inteligente” por su sofisticado sistema de recolección de datos que ayuda a los observadores de campo a vigilar el paisaje urbano desde la seguridad de sus salas de control. En mayo, Israel dirigió su última guerra contra Hamás en Gaza prácticamente desde un búnker subterráneo, confiando en la inteligencia y la tecnología digital para indicar a su fuerza aérea qué objetivos atacar. Muchos soldados y oficiales israelíes que sirven en unidades militares de inteligencia de élite —por ejemplo, la Unidad 81, conocida por sus técnicas cibernéticas encubiertas— han fundado empresas de ciberseguridad. Alrededor de cien veteranos de la unidad han creado 50 empresas.

Al condenar a Ben & Jerry’s, la coalición Bennett-Lapid defiende en la práctica décadas de políticas iliberales: el dominio militar de los territorios ocupados, la anexión progresiva y la confusión entre las fronteras de 1948 y 1967, que insiste en la soberanía israelí en toda la extensión entre el río y el mar. Al mismo tiempo, reconoce implícitamente que no es fácil mantener una imagen progresista y de búsqueda de la paz (a pesar de los Acuerdos de Abraham) cuando una empresa de helados llama la atención sobre la brecha entre la retórica y la realidad. Tampoco es fácil hacerlo cuando una empresa israelí debidamente autorizada se relaciona con algunos de los gobiernos más represivos del planeta.

La cuestión es qué pasará ahora. Israel considera un orgullo nacional su sector de alta tecnología, y este constituye parte integral de su economía y de su poder en el mundo. No queda claro si un mayor escrutinio traerá consecuencias para las acciones de Israel, ya sea en casa, en los territorios ocupados, o en los celulares de todo el mundo. Pero, aunque Estados Unidos y otras democracias occidentales han aceptado en general las restricciones de Israel a los derechos de los palestinos, ahora que parte de su tecnología de vigilancia se está exportando para restringir la libertad de expresión en otras partes del mundo, ese mundo está dándose cuenta y rebelándose. Israel está acostumbrado a conseguir su helado y comérselo. Al parecer, eso tiene un precio, y no solo para los palestinos.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

© 2021 The New York Times Company