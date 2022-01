Opinión: Mi esnobismo contra los libros románticos estaba enraizado en una misoginia interiorizada

La psicoterapeuta Melissa Sedmak recomienda leer como una buena actividad de cuidado personal (Inside Creative House/iStock)

Después del nacimiento de mis hijos, mi cerebro se sintió agotado. Ya no tenía la capacidad de atención para concentrarme en leer las palabras y los pensamientos de mis autoras favoritas de todos los tiempos, como Maya Angelou y Toni Morrison.

Mis compras de libros fueron impulsadas en gran medida por mi esnobismo. Mientras seguía comprando más y agregando a mi pila cada vez mayor (y poco realista) de libros que probablemente nunca leería, nunca me detuve a pensar por qué lo hacía.

No compraba libros para disfrutarlos. No me trajeron felicidad. En cambio, los libros sin leer en mi mesa de noche sirvieron como un recordatorio constante de mi naturaleza procrastinadora, y de cuánto había perdido de mi antiguo yo amante de los libros. Cuanta más energía ponía en pensar en los tipos de libros que compraba, más improbable era que de verdad tomara uno y lo leyera. Había perdido mi pasión por la lectura porque estaba impulsada por mi ego.

Aquí hay una admisión incómoda: mis puntos de vista sobre las novelas románticas tenían sus raíces en el clasismo y la misoginia interiorizada. Pensaba que las novelas románticas eran para amas de casa tontas. Me burlaba y giraba los ojos ante la sola vista de sus portadas.

Con el tipo de libros que compraba, estaba tratando de cumplir cualquier idea que quisiera proyectar de mí misma. Al leer libros geniales, tal vez yo también podría ser genial. Tal vez al leer libros que pensé que eran intelectuales, yo parecería intelectual también.

Excepto que en realidad nunca se trató de libros. Por incómodo y mortificante que sea admitirlo, en realidad se trataba de sentirme mejor conmigo misma y tratar de parecer mejor que las demás personas; es decir, mi percepción de aquellas personas que leen novelas románticas.

Luego, descubrí el entusiasta mundo de las novelas románticas en Instagram y TikTok. Me sentí intrigada, así que decidí dejar de lado mis prejuicios. Después de leer los primeros capítulos, sentí que había vuelto a casa. Era como ser abrazada por un viejo amigo. Me llenó de una calidez que no había sentido en años. Y lo que es más, no podía dejar de pasar las páginas y devoraba libro tras libro.

Continuar leyendo la historia

Pensaba que las novelas románticas estaban llenas de labios temblorosos, damiselas en apuros y miembros hinchados, con un trasfondo de sexismo. Quiero decir, pueden estarlo, pero también son mucho más que eso. Pensaba que yo, como mujer negra, rara vez me vería reflejada en las páginas. Pensaba que rara vez habría una ocasión en la que pudiera relacionarme con los personajes y las historias.

Sin embargo, las novelas románticas que he leído hasta ahora han tocado temas importantes como el racismo, la homofobia, el sexismo, el acoso sexual y la solidaridad y el empoderamiento de las mujeres, lo que me tomó completamente por sorpresa.

Leer novelas románticas me ha dado esperanza. Disfrutarlas, con todos sus temas predecibles y adorables, es como un refugio seguro en un mundo que se siente frío y duro. Hay una calidez que proviene de poder adivinar lo que implica el próximo capítulo. Este es un tipo de escapismo perfecto y muy necesario, que se siente tan importante en este momento, cuando no tenemos idea de cómo será nuestra vida por la mañana.

Mi amor por la lectura se ha reavivado. He leído más en el último mes que en los últimos cuatro años. No hay nada que me detenga ahora, y no puedo tener suficiente de mi amor recién descubierto por las historias de triángulos amorosos, amigos que se vuelven amantes y relaciones falsas. Al entrar con todo a este nuevo mundo, también aprendí algo sobre mí: no debo juzgar un libro por su portada (ni a las personas por los libros que leen).