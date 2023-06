La mayor operadora de aeropuertos reperfila parte de su deuda por tres años

Con el objetivo de aprovechar las condiciones de mercado, Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) extenderá el pago de parte de su deuda en dos años.

La compañía entiende que, en base a los resultados del balance del primer trimestre de este año, puede mejorar su perfil financiero de cara al futuro.

Es que, entre enero y marzo pasados pudo consolidar el nivel de recuperación en el segmento internacional de pasajeros, llegando a un nivel de 83% de comparado contra el mismo nivel de 2019.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

En el segmento doméstico, el tráfico continuó en crecimiento, con un pico de pasajeros en enero por la temporada de verano, que se ubicó 17% por encima del 2019.

Para lo que sigue del 2023, desde AA2000 esperan que el volumen de pasajeros continúe el camino de recuperación en el frente internacional, y mantenga la tendencia de crecimiento en el segmento doméstico.

Simultáneamente, y con este contexto de recuperación sostenida de pasajeros de fondo, sigue monitoreando los costos operativos de manera de aprovechar la eficiencia alcanzada durante el tiempo de pandemia.

Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) extenderá el pago de parte de su deuda en dos años

Asimismo, espera continuar con la ejecución del programa de inversiones de obras establecido en nuestro marco contractual, con una proyección de obras tanto en los aeropuertos del área de Buenos Aires como en varias terminales en el interior del país, afianzando el programa de mejora y modernización de la infraestructura aeroportuaria con una mirada federal.

Mejora financiera de la operadora de aeropuertos

Una de estas herramientas, precisamente, es el lanzamiento de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) la semana próxima que estarán atadas a las que vencen en septiembre próximo para llevar el pago hasta el 2026.

Se trata de utilizar lo que financieramente se llama "una ventana", o ventaja a partir de las facilidades y el mejor rendimiento que se observa en los mercados para el lanzamiento de este tipo de instrumentos.

Con este objetivo, la compañía que opera 34 aeropuertos en la Argentina y que tiene también una importante presencia internacional, procederá al rescate total, irrevocable y condicionado de las ON Clase 3, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, por un valor nominal algo superior a los u$s30 millones, a una tasa de interés del 4% nominal anual y con vencimiento el 8 de septiembre próximo.

Estas emisiones se encuadran en la decisión que tomó la asamblea general ordinaria de accionistas de la compañía el 27 de febrero de 2020 aprobando la creación del programa global por hasta u$s500 millones, que fue posteriormente ampliado el 15 de junio de 2021 a un valor de hasta u$s1.500 millones. Según un documento enviado por AA2000, propiedad de Corporación América, a su vez controlada por el empresario Eduardo Eurnekian, el rescate se encuentra condicionado al resultado de la colocación de las nuevas ON Clase 9 Adicionales, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, a tasa cero, con vencimiento el 19 de agosto de 2026 y al precio de emisión a licitar, por un valor nominal de hasta u$s30,9 millones.

También, al resultado de la colocación de las ON Clase 10, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, a tasa fija cero por otra suma similar, que serán integradas exclusivamente en especie mediante la entrega de ONs Clase 3. "Verificadas las condiciones aquí indicadas, el rescate será irrevocable", argumenta el informe enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para anunciar la extensión del pago de esa deuda.

Continuar leyendo la historia

La compañía que opera 34 aeropuertos en la Argentina

El informe además explica que ls documentos de la oferta correspondientes a las ONs Clase 9 Adicionales y de las ONs Clase 10 "serán publicados de manera simultánea con la publicación de este aviso".

Detalla que el monto máximo a emitir de las ONs Clase 9 Adicionales y de las ONs Clase 10 no podrá superar, en conjunto, u$s30.9 millones. "El resultado de la colocación de las ONs Clase 9 Adicionales y de las ONs Clase 10 será determinado por la compañía, con el asesoramiento de los agentes colocadores que intervengan en la oferta", aclara el paper.

Los fondos serán aplicados a refinanciación de pasivos (incluyendo el rescate irrevocable y condicionado de las ON Clase 3; y a integración de capital de trabajo en el país.

En caso de que esta operación no resulte exitosa, AA2000 informará a los tenedores de las ON que el rescate no será instrumentado, mediante un aviso que será publicado el día hábil inmediato anterior a la fecha de rescate irrevocable y condicionado en la Página Web de la CNV, a través de la AIF, en BYMA a través del Boletín Diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE.

Cómo lograr el interés de los inversores

Para lograr que la operación sea atractiva para los inversores, la compañía informa que la prima de rescate de las ONs Clase 3 será del 101% más los intereses devengados y no pagados "calculados hasta la fecha de rescate irrevocable y condicionado, los montos adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las ON Clase 3".

Y si se logra con éxito la colocación de las ONs Clase 9 Adicionales y las ONs Clase 10, la compañía publicará un aviso complementario informando el monto definitivo del rescate y restantes montos pagaderos, así como el tipo de cambio aplicable.