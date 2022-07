Oficina de Aduanas anuncia ajuste de carriles en San Ysidro

Si vas a transitar por el Puerto de Entrada San Ysidro esta noche, es importante que sepas que los carriles de esta garita tendrán un pequeño ajuste durante el periodo de tiempo que va desde el miércoles a las 9:00 pm hasta el jueves a las 3:00 am.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de San Ysidro este ajuste no tendrá ningún impacto en el rendimiento de vehículos en dirección norte, por lo que San Ysidro continuará atendiendo su configuración operativa normal.

Sin embargo, cabe mencionar que deberán cambiar de carril hacia el lado oeste (hacia los carriles altos para vehículos), conservando los puntos de entrada de México a los Estados Unidos.

Como se mencionó anteriormente, el ajuste del carril del vehículo tendrá una duración de 7 horas, correspondiendo al turno que va de la noche a la medianoche, los carriles cerrados van del 1 al 8, mientras que aquellos que seguirán operando van del 9 al 26.

El funcionamiento normal de los carriles será reanudado para este jueves 7 de julio en punto de las 4 am, además de que los carriles del 1-8 volverán a estar disponibles.

