Solo en Off: Macri piensa en como “acompañar” a Tevez para recuperar el poder en Boca

Marcelo Lago

Aunque repita a propios y extraños que “falta mucho y aún no se habló nada” sobre el asunto, Mauricio Macri tiene en su mente la posibilidad de volver, al menos de manera indirecta y desde 2023, a gobernar el club de sus amores, Boca Juniors, que manejó entre 1995 y 2007, cuando fue electo jefe de gobierno porteño e inició un camino que terminó en la Casa Rosada. Allegados al expresidente reconocen por lo bajo que Carlos Tevez, ídolo boquense retirado este año, es su principal carta para derrotar al actual oficialismo, en el que sobresale la figura del también exfutbolista Juan Román Riquelme.

La primera batalla legislativa encendió señales de alerta en la cúpula de Juntos por el Cambio

Mientras el también extitular de Boca Daniel Angelici le prometió a Macri “ayudar, pero desde atrás”, para armar una lista competitiva y “seria” para las elecciones de 2023, comenzó a sonar el nombre de Andrés Ibarra, exministro de Modernización y vicejefe de gabinete del gobierno de Cambiemos y con un extenso pasado en Boca durante las gestiones, precisamente, de Macri y Angelici, como gerente general y de marketing de la entidad.

El presidente Mauricio Macri junto a Carlos Tévez durante el último encuentro en China





Mauricio Macri junto a Carlos Tévez, en China

“A Carlitos hay que acompañarlo, él no va a ir como candidato a presidente pero sí como parte de un equipo”, explicó un conocedor de la política boquense que pugna por reeditar el “reinado” de Pro en la entidad xeneize. Tevez, por lo visto, piensa diferente y no está convencido aún de, llegado el caso, ocupar el segundo lugar en una fórmula. “Saben la amistad que tengo con Mauricio (Macri) y con Daniel (Angelici) y con toda la dirigencia anterior. Pero dejo claro una cosa: si yo pongo mi nombre, yo voy a ser el que maneje, ni Macri ni Angelici. Ellos quieren que yo acompañe pero mi nombre me lo gané yo”, dijo el exjugador la semana pasada, blanqueando que aún no hay consenso total sobre el rol que ocuparía en una eventual aventura electoral en el club de sus amores. En marzo, dicen quienes forman parte de las discusiones, habrá definiciones.

Continuar leyendo la historia

Vilma Ibarra le pide “vacaciones largas” al Presidente

La catarata de anuncios presidenciales del miércoles pasado, sumados a las negociaciones con el FMI y las febriles discusiones por el fallido presupuesto 2022 tienen a maltraer a muchos funcionarios, que ya estaban pensando en tomarse un descanso veraniego. Una de ellas es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien a pesar de una reciente y dura caída con su bicicleta que la obligó a usar yeso y hasta una operación en un brazo no dejó de acudir a la Casa Rosada.

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabaja con yeso en la Casa Rosada





La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabaja con yeso en la Casa Rosada

La funcionaria, que cuida nada menos que la firma del Presidente en resoluciones y decretos, quedó asombrada días atrás cuando, al visitar una escuela porteña, una empleada administrativa del establecimiento le contó que había sufrido una caída similar, a la que siguieron cuatro meses de licencia. “No te digo cuatro, pero… ¡dos meses estaría bueno! Díganle al Presidente”, bromeó Ibarra esta semana ante algunos periodistas, resignada a más días de fárrago laboral y sin ilusiones de descanso a la vista.

López Murphy busca apoyo para pisar fuerte en Juntos por el Cambio

El bulldog Ricardo López Murphy está contento como hace mucho no lo estaba, en sus primeros días como diputado nacional y con el debate del Presupuesto como debut a toda máquina. Pero, atento también a la necesidad de construir masa propia para terciar en las decisiones de la cúpula de Juntos por el Cambio, ya inició conversaciones con otros dirigentes para reeditar una corriente federal que le dé mayor sostén.

Oscar Moscariello y dirigentes lopezmurphistas en la inauguación de la estatua a Lisandro de la Torre





Oscar Moscariello y dirigentes lopezmurphistas en la inauguación de la estatua a Lisandro de la Torre

De eso se habló el miércoles, en la inauguración del monumento a Lisandro de la Torre, el líder del centenario partido Demócrata Progresista, fuerte sobre todo en Santa Fe y que hoy lidera el expresidente de la Legislatura y embajador en Portugal, Oscar Moscariello. Legisladores de la lista de López Muphy, como Roberto García Moritán (marido de Pampita Ardohain) y Marina Kienast, estuvieron en la inauguración de la estatua, al igual que Yamil Santoro, presidente de Republicanos Unidos, y Andrés Passamonti, que encabeza la Ucedé a nivel nacional.

Máximo y Cristina, frente al espejo ingrato de su debilidad

Las conversaciones para este frente federal incluyen, además, al vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, el cordobés Ernesto Martínez y el salteño Ricardo Gómez Diez, compañero de fórmula de López Murphy en aquellas elecciones presidenciales de 2003 donde el bulldog estuvo cerca de arañar el ballotage.