Ziyech rechaza al Sevilla: "No son clubes para salir del Ajax"

Hakim Ziyech está en la agenda de Monchi. El Sevilla se ha movido las últimas semanas pensando en sacar del Ajax uno de sus atacantes. Hace unos días traspasó a Quincy Promes al equipo holandés, abriendo así alguna opción más de que el marroquí terminase en Sevilla, pero la operación parece haberse complicado. El propio jugador no ve la mejoría en marcharse de Amsterdam.

"Con el debido respeto, no son clubes por los que saldría del Ajax. Para mí, es clave mejorar en lo deportivo. Si es un club similar al Ajax, no veo la razón para salir", dijo el marroquí en declaraciones al medio neerlandés 'Algemeen Dagblad'. Es decir que si hubiese ido un equipo de más entidad, uno de los más grandes de Europa, sí le vería la gracia a la propuesta, pero en su idea del fútbol jugar en el Sevilla no colma esas expectativas.

El Ajax, además, se puede permitir no venderle. Con los traspasos de De Ligt y De Jong ya va a tener unos ingresos muy importantes, suficientes para engrasar una máquina que no está desbocada y que con esos beneficios puede mantener a la mayor parte de los jugadores que esta temporada les llevaron hasta las semifinales de la Champions.

Queda la duda de Van Beek, que ha sido cortejado por varios equipos importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid. Una oferta importante por él llevaría al club a una venta más. Ziyech, en principio, no está en la misma banda, ni hay necesidad de venderlo ni los precios que se manejan por él justificarían una salida apresurada.

El club lo tasó en 30 millones de euros, aunque cualquier traspaso necesitaría su aceptación. El marroquí ha jugado 49 partidos esta temporada en los que ha marcado 21 goles entre Liga, Copa y Champions League. Su aportación fue clave para conformar uno de los mejores Ajax de los últimos años, un equipo que demostró que es capaz de imponerse con jugadores de la casa en un tiempo en el que todo parece girar alrededor del dinero y los grandes traspasos.