Zidane reveló la razón por la que Bale no se vistió para el partido contra el Bayern Munich

​Zinedine Zidane quiso matizar las palabras vertidas sobre la inminente salida de Gareth Bale del ​Real Madrid después del partido contra el ​Bayern de Múnich. El técnico francés aseguró que el galés no se vistió porque se estaba tramitando su salida a otro club y que esperaba que la situación se resolviese lo antes posible. Ayer, en otra rueda de prensa, Zidane reveló el por qué no se vistió de corto ante el conjunto alemán.

️ Las DIFERENCIAS entre lo que Zidane dijo el domingo de Bale y lo que ha dicho hoy en rueda de prensa https://t.co/bejRygcHfQ pic.twitter.com/h4wXciCng2 — El Larguero (@ellarguero) 22 de julio de 2019

Bale, que habría recibido dos ofertas de dos equipos de la SuperLiga china, estaría cerca de firmar su nuevo contrato, algo que Zidane alegó después del partido."No ha sido convocado porque creo que el club está tratando su salida. Si es mañana, mejor. Ojalá que sea inminente para todos, para él también. El club está hablando con el club donde puede ir a jugar y en eso estamos..." , expuso el entrenador en un tono un tanto desafiante.





Zinedine Zidane,Gareth Bale

En cambio, en el día de ayer, Zidane suavizó su discurso y se excusó en su mal uso del español para rectificar. "A veces mi español es un poco liante. Voy a a intentar ser muy claro. No he faltado el respeto a nadie, menos a un jugador. Siempre voy a estar con ellos. El club estaba tratando su salida. La tercera es que no se cambió porque él no quería", aludió el francés, que fue criticado por el agente del jugador, Jonathan Barnett, por su falta de respeto hacia el futbolista.





Por tanto, la situación de Bale en el club blanco sigue siendo delicada. Zidane no cuenta con él y el '11' ya está tramitando su marcha del club, aunque el entrenador explicó que el extremo trabajará con normalidad hasta que su situación se resuelva de una vez por todas.

Continuar leyendo la historia





FBL-EUR-C1-REALMADRID-TRAINING

"Es un jugador del Real Madrid. No ha cambiado nada. Va a entrenar con normalidad y mañana es mañana y veremos qué va a pasar. La situación la conocéis y lo que está pasando con el club. Gareth es un jugador de la plantilla del Real Madrid. Y es eso es lo más importante. Para nada me incómoda trabajar con Bale. Voy a contar con él como uno más", expuso el técnico, que ya prepara el segundo partido de pretemporada.