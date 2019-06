Zidane puede tener razón: A Vinicius le vendría bien un año cedido

TF-Images/Getty Images

La noticia saltó el pasado fin de semana y, la verdad, no sorprendió del todo. Zinedine Zidane habría pedido al Real Madrid que consideren ceder un año a Vinicius Jr. a un equipo de primera división para que pueda desarrollarse como líder, que tenga los minutos de juego que requieren sus 19 años y —sobre todo— afine su puntería.

La explosión del brasileño en la segunda parte del año ha sido excepcional. En un Real Madrid de capa caída, Vinicius se destapó como la única nota disonante —por positiva— en la Orquesta del Titanic. Su juego aportaba alegría, velocidad, potencia y desparpajo en el regate, algo de lo que adolecían el resto de jugadores de ataque del conjunto blanco.

Sin embargo, tras su lesión ante el Ajax y su consiguiente período de baja, Zinedine Zidane no contó demasiado con él en el último tramo de la temporada. Alegando un bajo estado de forma, el francés prefirió dar oportunidades a Brahim Díaz, a Lucas Vázquez e incluso a Mariano Díaz, antes que sacar al ruedo a Vinicius, que estaba como loco por tener los minutos necesarios que le permitieran llegar a la Copa América.

La decisión pareció dejar bien a las claras las ideas de Zizou con el joven. Puede ser muy bueno, pero le falta ese “punto de cocción” del que hablaba Julen Lopetegui para convencer a su nuevo entrenador. Lo mismo se puede decir de Tite, por cierto, que le dejó fuera de la lista de la Copa América y que, ante la lesión de Neymar a última hora, no parece tampoco estar dispuesto a llamar al joven atacante madridista.

Y es que al efervescente juego de Vinicius Jr. le falta algo: el gol. Y no es que el chico no tenga oportunidades. Es tan bueno que su calidad le granjea varias ocasiones de remate en cada partido, pero su ratio de realización es pésimo. Lo que en un principio se entendió como algo normal en un jugador de su edad, rápidamente empezó a convertirse en una preocupación —sobre todo en los partidos importantes ante el FC Barcelona, en los que falló goles de todos los colores. Muchos temen que de no afinar la puntería, Vinicius pueda acabar convirtiéndose en carne de meme cada fin de semana, y quizás Zidane tenga ganas de alejarle un poco de los focos justamente por ese motivo.

La directiva del Real Madrid tiene fé ciega en el jugador. Así como la Confederación Brasileña, que incluso le utilizó como reclamo publicitario de su nueva camiseta para la Copa América semanas antes de que se anunciara que el chaval estaba fuera de la lista. Pero sin duda algo pasa cuando los que saben más de fútbol que de negocio y marketing no le tienen esa misma fé ciega. Ni Zizou ni Tité han tirado de momento la casa por la ventana, por lo que quizás Vinicius Jr. tenga que replantearse su empecinamiento con quedarse en la plantilla.

Alguien que si confía en él sin tapujos es Ronaldo. El presidente del Valladolid ha dejado claro, por activa y por pasiva, que está más que dispuesto a recibir a su compatriota con los brazos abiertos en su equipo a modo de cesión. No sería descabellado que Vini —quizás incluso junto a su amigo Rodrygo— acabara en el equipo pucelano la temporada que viene, con el único objetivo de mantener al equipo en primera y pulir sus virtudes en un equipo que esta pasada temporada ha realizado un fútbol primoroso en varias fases del campeonato.

Todo quedará en manos del propio jugador y lo cabezón que se quiera poner en su postura de quedarse en el equipo. Zidane parece tener otros planes, en los cuales Hazard, Isco, Asensio, Benzema, Jovic y quien pueda llegar parecen tener preferencia por encima de Vinicius.

Como además su juego necesita verdaderamente una última capa de cera, quizás no sería mala idea que el brasileño pasara una temporadita al cobijo de Ronaldo en Valladolid, o en cualquier otro equipo que pueda asegurarle los minutos de juego necesarios para que acabe convirtiéndose en el gran atacante que apunta ser.

