Zidane opinó sobre Bale y el golf: "Ojalá que haya entrenado allí"

Después de la primera victoria de la pretemporada contra el Fenerbahçe (5-3), Zinedine Zidane respondió a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa y contestó sobre la nueva polémica relacionada con Bale, al que pillaron jugando al golf mientras el ​Real Madrid estaba jugando la Audi Cup.

El galés, que no viajó a Alemania con el resto del equipo por un problema médico, se quedó en Madrid y fue 'cazado' disfrutando de su afición favorita. Sobre la cuestión se preguntó al técnico blanco, que no dudó en responder a la pregunta.

"Me estás diciendo una cosa que seguramente que ha pasado. Yo estoy aquí con mis jugadores y no te voy a comentar eso. Ojalá que haya entrenado allí y nosotros estamos aquí pensando en el equipo", respondió el entrenador francés.

A la pregunta sobre si le molestó el hecho, Zidane contestó que "Veremos cuando volvamos, pero yo no voy a pedir a alguien que haga una cosa, cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que ha hecho en Madrid. No entro en su vida personal. Se ha quedado allí para entrenar y yo creo que el entrenamiento lo ha hecho".









Finalmente, Zidane no quiso responder sobre si la actitud de Bale es o no una falta de respeto y afirmó que "No sé, no te voy a responder a eso, no me vas a meter en una posición que no quiero. Tu puedes preguntar, pero no te voy a contestar", sentenció.