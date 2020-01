Zidane: "Hazard está descartado cien por cien para la Supercopa de España"

​El conjunto blanco regresó hace ya varios días a los entrenamientos después de unas merecidas vacaciones navideñas y su técnico también volvió a sentarse hoy ante los medios de comunicación para tratar los temas de actualidad del equipo. El ​Real Madrid visita mañana el Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe en el primer partido del año con la mirada puesta en el liderato de ​LaLiga y en la Supercopa de España.

Zinedine Zidane comenzó la rueda de prensa deseando un feliz año a todos los presentes y a sus familias, antes de enfrentarse a la primera pregunta sobre la dificultad del regreso a la competición. "La lucha siempre continúa, pero más que la pelea es la motivación que tenemos en jugar otra vez. Estamos de vuelta bien concentrados en lo que tenemos que hacer Lo más importante es la motivación que tenemos", comentó al respecto.









El galo continuó asegurando que no es un problema la falta de gol pese a los últimos dos resultados: "Hay momentos y partidos en los que puede tener ocasiones y no concretarlas. Es lo que nos ha pasado en los dos últimos partidos. Lo más importante es el trabajo que tú haces cada día para intentar marcar. Estamos tranquilos. Tenemos un partido mañana para intentar hacer gol, eso es lo bueno del fútbol".





Y sobre si supondría un fracaso no conseguir ningún título en este 2020: "El fracaso es no intentarlo, no darlo todo. Nosotros tenemos que entrenar a tope cada día. Hay un equipo que gana la Liga, otro que gana la ​Champions y los demás no son tontos. Nosotros lo que queremos es intentar ganar cosas".

El primer nombre propio de la rueda de prensa, tras tres preguntas, fue el de un ​Eden Hazard a quien 'Zizou' descartó "cien por cien para la Supercopa de España". El francés señaló que el belga no viajará con el equipo: "Está en un proceso normal de recuperación y espero que después de la Supercopa lo veamos poco a poco con nosotros".

Los siguientes fueron Brahim y Mariano, y sus posibles cesiones, sobre los cuales Zidane explicó que debe hablar con cada uno de ellos: "Hay jugadores que no tienen minutos y podría ser un problema. Lo que te puedo decir es que todos están aquí, entrenan... Luego hasta el 31 pueden pasar muchas cosas. Veremos".





Tras dejar la continuidad de los dos futbolistas en el aire, el entrenador afirmó que piensa contar con todos porque es su forma de ser: "Tengo una buena plantilla, con muchos recursos y voy a utilizar lo que tengo. Algunos mucho, otros menos... Las rotaciones dependen de los partidos, de muchas cosas. Yo lo que veo es el partido siguiente. Tenemos dos o tres todavía fuera, pero poco a poco todos los jugadores están listos y eso es bueno de todas formas. Yo prefiero tener a todos que tener jugadores lesionados. Voy a utilizar a todos. Ese es el mensaje".





"Perdimos puntos, eso es una realidad. En un temporada es complicado puntuar siempre, porque hay rivales, equipos que también juegan. Lo más importante para nosotros es darlo todo siempre. Podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Queremos mejorar y vamos a intentar mejorar en 2020", comentó Zidane cuando le preguntaron si el Real Madrid merecía estar en lo más alto de la tabla liguera.

'Zizou' confesó además que se identifica particularmente con ​Isco por la posición en la que el malagueño juega y que es un jugador importante: "Ha demostrado que quiere estar aquí y pelear su sitio. Lo importante es saber que cada vez que tienes la oportunidad de jugar. Me identifico con Isco por el tema de la posición, sí; y me gusta como juega".





El técnico blanco puso a la misma altura la Champions y LaLiga: "Sabemos la dificultad de la Champions. Son los mejores equipos que hay y cada vez que avanzas es más complicado. A mí lo de la Liga, porque tenemos muchos partidos, considero que es una competición muy difícil de conseguir y la única Liga que he ganado como entrenador fue la última jornada en Málaga. Eso demuestra la dificultad. Pero la Champions es muy complicada también".





Zidane fue preguntado sobre el porqué de haber conseguido tan solo un triunfo en el primer partido del año en los últimos cinco cursos: "No te puedo decir por qué. Volvemos muy bien, físicamente y como entrenamos. Queremos volver a jugar. La motivación que tenemos es muy alta y eso es muy bueno para empezar otra vez. Vamos a intentar cambiar lo de cómo empezamos el año".

El francés no quiso hablar sobre el fichaje de su compatriota Paul Pogba: "Es un jugador de otro equipo. Está un poco lesionado y espero que vuelva a jugar pronto. Le deseo lo mejor. Lo más importante para nosotros son los jugadores que tengo y el partido de mañana". Pero si que destacó el trabajo de Bordalás en el Getafe: "De 10. Lo está dando todo en el campo. Está cerca de la Champions como el año pasado. Rendir y estar arriba en la tabla es complicado".





Zidane aseguró que se adaptan al calendario de todas las competiciones: "Nosotros tenemos que estar preparados, como siempre. La mejor forma de hacerlo es recuperar cuando tenemos descanso y hacer las cosas . El calendario puede tener un día más o menos de descanso y sabemos de todas formas que el calendario es muy difícil para nosotros porque tenemos muchos partidos y además los jugadores con la selección también".





La rueda de prensa terminó con el técnico indicando que no han hecho ningún trabajo específico a la vuelta de vacaciones porque el equipo ha vuelto bien y con motivación para volver a competir. Y también con el deseo de 'Zizou' de seguir mejorando en este 2020 de cara, sobre todo, al un final de temporada donde "se juega todo".