Si yo fuera Zidane, Gareth Bale no vuelve a pisar el Santiago Bernabéu

​Ya lo dijo Zidane en pretemporada: "Si Bale se puede ir mañana, mejor". Pero no se fue, y no fue por que no había interés por una y por otra parte. El galés se quedó en el Real Madrid porque no había ningún equipo en el mundo dispuesto a pagar traspaso y sueldo a un futbolista que casi se pasa más tiempo en la enfermería que en el campo. Un jugador que queda a las claras que no se adapta al club ni ganas que tiene. En 6 años en el club, no ha aprendido español, no hace piña con el equipo fuera del vestuario y lo peor de todo, le da igual.





Sin embargo, lo que ha sucedido esta semana ya se pasa de castaño oscuro. Gareth Bale lleva sin jugar con el Real Madrid desde que se lesionase en el pasado parón de selecciones, allá por el mes de octubre. Eso sí, en cuanto ha llegado la llamada del seleccionador galés, ahí estaba Gareth, corriendo como un potro desbocado por la banda para llevar a su selección a la Eurocopa.

Ya en la rueda de prensa previa al primer partido empezó el pitorreo: "Me emociona más jugar con Gales que con el Madrid”. “Con Gales es como jugar con tus amigos un domingo en el parque. Aquí hablo mi propio idioma y me siento más cómodo", fueron sus declaraciones en rueda de prensa, que indignaron a gran parte de la afición, aunque en cierta manera, es una postura entendible.

@GarethBale11 con Gales



"Me emociona más jugar con Gales que con el Madrid"



"Con Gales es como jugar con tus amigos un domingo en el parque. Aquí hablo mi propio idioma y me siento más cómodo"







— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 15, 2019

Lo que no es de recibo es que celebre la clasificación a la Eurocopa con una bandera de su país con la frase: "Wales, golf Madrid. In that order" (Gales, golf, Madrid. En ese orden), en referencia a una crítica recibida por Pedja Mijatovic. Querer jugar con tu país es muy loable, pero reírte en la cara de quién día a día te da comer, es de muy poca calidad como persona.





El Real Madrid no debería quedarse de brazos cruzados viendo como Bale los desafía mientras se ríe de toda una afición que semana tras semana sufre con el devenir de su equipo. Sin importar qué dice el código interno, que establece suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días por actos de insdisciplina, después de los actos de los últimos días no se le puede permitir al futbolista volver a ponerse la camiseta del club.





Gareth Bale taking the piss out of Real Madrid again, this time in video form



Wales. Golf. Madrid. In that order.



pic.twitter.com/v69CNky3tF







— Scott Saunders (@_scottsaunders) November 19, 2019

Zidane no lo quiere ni ver y con razón. En el próximo mercado el club tendrá una nueva oportunidad de quitarse un problema de en medio y no debe desaprovecharla. 'Regalar' a Bale a China en enero es mucho mejor que seguir manchando la imagen del club a nivel internacional.