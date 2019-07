Zidane tiene que entender que la mejor solución a la lesión de Asensio se llama James Rodríguez

​ Las peores noticias se ciernen sobre el Real Madrid. ​Marco Asensio sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda que le dejan fuera prácticamente durante toda la temporada. Esta noticia pueda varias por completo los planes del ​conjunto blanco en cuanto a las salidas se refiere, y lo que sin duda es una mala noticia para el mallorquín puede ser un rayo de luz para alguno de sus compañeros que ya tenían pie y medio fuera del Santiago Bernabéu.

FBL-USA-ICC-REAL MADRID-ARSENAL





El Madrid tiene la solución a este contratiempo en el propio equipo y se llama ​James Rodríguez, el mismo que pidió su salir del club en busca de minutos y que parecía condenado a no volver. La salida del colombiano parecía que estaba clara pero ahora todo puede cambiar y si James se queda el Madrid saldría victorioso.





En la primera etapa de Zidane en el banquillo el técnico y el jugador no acabaron bien hasta el punto de que James tuvo que buscarse la vida fuera del Bernabéu, pero si Zidane le está dando segundas oportunidades a jugadores que la pasada temporada brillaron por su ausencia ¿por qué no puede hacer lo mismo con el colombiano? En los dos partidos de pretemporada que han jugado los blancos no se ha visto nada nuevo, nada diferente y el colombiano es un jugador único y versátil que puede desempeñarse en la banda, la mediapunta o incluso en posiciones más retrasadas. Su paso por el Bayern le ha hecho crecer y está pidiendo a gritos una nueva oportunidad.

James Rodriguez,Keylor Navas

Florentino Pérez no tiene la necesidad de salir al mercado a fichar a un clon de Asensio, ya tiene a James, y si tanto el Nápoles como el Atlético de Madrid están pujando por él es que algo bueno tiene. El Madrid no tiene ninguna necesidad de desprenderse de alguien como el futbolista cafetero y ahora que ha perdido a un jugador que, presumiblemente, iba a ser importante durante la temporada sería de necios vender a James y encima para reforzar a un rival directo.

Continuar leyendo la historia





Las puertas del Bernabéu pueden volver a abrirse para James y durante su cesión en el Bayern se ha ganado a pulso una nueva oportunidad en el Real Madrid. Fueron muchos los buenos momentos que dejó el colombiano en su paso por el conjunto blanco y si ya fue capaz de sacar a relucir su calidad una vez lo puede volver a lograr.

FBL-ESP-LIGA-REALMADRID-VILLARREAL

Hace menos de 24 horas parecía imposible que James volvier a vestir la camiseta del Real Madrid pero tras este contratiempo su situación puede dar un giro de 180 grados y que se quede esta temporada en el conjunto blanco no es ninguna locura. Y aunque la última palabra la tendrá el técnico francés, Zidane debe darle una oportunidad para demostrar que puede brillar en el Real Madrid.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es!