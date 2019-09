Zidane criticó duramente la actitud de sus jugadores en el Parque de los Príncipes

Zinedine Zidane atendió a los medios en la rueda de prensa posterior a la derrota (3-0) ante el Paris Saint Germain. Quiso destacar que el mayor problema que vio en sus futbolistas fue la falta de intensidad, sin querer señalar a nadie.

El técnico francés sigue en un mal momento desde que volvió al ​Real Madrid, con la única sensación positiva en el triunfo (1-3) de la primera jornada ante ​Celta de Vigo. Ni en las otras tres contiendas de ​LaLiga, donde empató (1-1 y 2-2) contra Real Valladolid y ​Villarreal, respectivamente, la victoria (3-2) frente al Levante, ha conseguido terminar de forma positiva.

Anoche no fue una excepción, donde los merengues se vieron superados, en la primera jornada de ​Liga de Campeones, por un PSG que no contaba con su tridente ofensivo compuesto por ​Neymar da Silva, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, pero aún así derrotó duramente a los blancos. Las palabras del galo, a la hora de analizar lo sucedido, fueron las siguientes:

​"Nos han superado en todo. Lo que me molesta, sobre todo, es la intensidad. Nos han superado sobre todo en la media. Me ha preocupado ver a mi equipo esta noche sin la intensidad necesaria en esta altura de la competición”, expresó.

“No hemos entrado casi nunca en el partido. No me ha gustado no crear (oportunidades) con los jugadores que tenemos en el campo. Ha sido rara la situación. Normalmente, con los jugadores que tenemos, creamos muchas más ocasiones", analizó el preparador francoargelino.

Además de esta crítica global, también quiso destacar que se trata de una derrota colectiva, sin nombres concretos, después de que le preguntasen por Thibaut Courtois: "Estamos todos en el mismo barco. Cuando ganamos, ganamos todos; cuando perdemos, perdemos todos. No voy a señalar a nadie". En otro momento de la ronda de preguntas volvió a mencionar algo que ya había salido anteriormente:

"Creo que la intensidad es lo más importante en el campo. Puedes tener un partido un poco peor en el juego, pero si tú metes intensidad, si metes la pierna cuando un balón está dividido y puedes ganar duelos, puedes estar en el partido".

#OJOALDATO - El Real Madrid no ha realizado NI UN SOLO DISPARO A PUERTA en un partido oficial POR PRIMERA VEZ EN LA ÚLTIMA DÉCADA (estamos hablando de un intervalo de tiempo en el que el Madrid ha jugado 578 partidos oficiales). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 18, 2019

De este modo, los merengues deberán digerir una derrota dolorosa porque, tal y como mencionó el periodista especializado en estadística Alexis García-Tamayo, se trató de la primera ocasión en la que no dispararon a portería (en jugada válida) desde hace 10 años, puesto que los dos tantos fueron anulados por el videoarbitraje.