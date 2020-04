Zac Efron no ha cantado en la reunión de 'High School Musical'

El gran reclamo del especial 'Disney's Family Singalon' que ha emitido este jueves la cadena ABC era la reunión de los antiguos protagonistas de 'High School Musical' trece años después del estreno de la tercera y última entrega de la franquicia para interpretar el tema 'We're All in This Together'.



Sin embargo, los fans se llevaron una gran decepción al descubrir que Zac Efron, el protagonista masculino de la historia, no iba a cantar. El actor se conectó por videollamada para presentar la actuación musical de sus "viejos amigos", como se refirió cariñosamente a ellos, y dar paso a su ex Vanessa Hudgens (Gabriella en la ficción), Ashley Tisdale (Sharpay), Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad) y Monique Coleman (Taylor), que se habían grabado en sus casas bailando y cantando a través de Zoom.



Los productores del evento habían anunciado a bombo y platillo que el intérprete participaría en este esperado reencuentro, algo que suponía toda una sorpresa si se tiene en cuenta que, de todo el reparto, él es quien más ha alejado su carrera de la música -a excepción de su participación en el musical 'El gran showman'- y tampoco participó en el vídeo que sus compañeros grabaron en 2016 para celebrar el décimo aniversario de las películas.



La explicación oficial es que se sumó a última hora al evento y, por tanto, no hubo tiempo de grabar su parte de la canción e incluirla en el montaje final. Por otra parte, Zac se encuentra aislado actualmente en un lugar con una conexión a internet muy débil, algo que se hacía evidente en la calidad del vídeo durante su intervención en el programa.