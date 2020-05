Yanina Latorre dijo que le iniciará acciones legales a Beto Casella: "Estás obsesionado, me cansé"

Yanina Latorre aseguró que iniciará acciones legales contra Beto Casella

Una nueva mañana de furia para Yanina Latorre. Este jueves, en vivo, la panelista llamó a su abogado, Fernando Burlando, para pedirle que le iniciará acciones legales a Beto Casella. "No voy a permitir que me diga estafadora. Me cansé de tu obsesión, Casella", advirtió en Los ángeles de la mañana.

De esta manera la mediática le respondió a Casella, quien anoche contó en Bendita que Latorre tiene una cuenta de Instagram (@yani_skin) desde la cual se puede acceder a un enlace que lleva a la tienda online de la empresa que vende la controvertida "maquinita" para la piel, entre otros productos. "Mirá, Beto Casella, soy contadora publica y sé bastante de leyes. Te voy a llevar a la Justicia. No le prometo un negocio millonario a nadie. No me causa gracia tu obsesión. Estafa es lo que hacés vos, defendiendo a Rubén Mühlberger. Y encima no te hizo nada, porque tenés la cara y el pelo desastrosos. Esta vez lo vas a explicar a la justicia, y voy a pedir que no pasen más nada referente a mi persona en Canal 9", dijo ella, exasperada.

"¿Qué tiene de malo vender cremas? Puedo vender lo que se me cante. ¡Resentido! ¿De verdad que crees que soy una rubia tarada? No tengo un pelo de tarada. Hace cuatro años que me atacan en ese programa. Me dicen 'cornuda', 'concheta', 'idiota'. ¿No te cansás? Eso es maltrato. Estás obsesionado. Se les está yendo la mano. Hay veinte mil cuentas de famosas y muestran la mía. No recluté a nadie y nadie vende para mí. Nadie puede mostrar un mail ni un WhatsApp ni nada que diga que quiero venderle algo. Una cosa es la joda, pero basta. Voy a llevarlo a la justicia. Estoy histérica. Me cansé", dijo luego.

Latorre contó que hace mucho tiempo que la llaman de Bendita para salir al aire:"Todo el tiempo me piden que salga en vivo. Y no les voy a dar rating. Tengan contenido propio y no se cuelguen de mí. No le prometí nada a nadie, no engañé a nadie, no estafé a nadie. Después se hacen las feministas en Bendita y no hacen más que atacarme. Estoy indignada".

Más calma, la panelista explicó en detalle cómo es su relación con la famosa "maquinita" que promociona en Instagram: "La uso hace años, sin publicitarla. Un día, una amiga que necesitaba trabajar, entró a vender y me pidió que la arrobara cada vez que me preguntaban dónde había comprado la maquinita. Yo no tenía ni canje: la compré cuando era joven. Me invitaron a vender también y dije que no porque no tengo tiempo. Lo que hago es arrobar a la empresa, eso genera un ID y el que quiere comprar puede hacerlo y el dinero va a esa cuenta. Pero no es nada para mí. Yo lo dono a un familiar que no tiene laburo. Una cosa es tener canjes, que los metés en las historias de Instagram, y otra cosa es redireccionar a otra cuenta. Y pagan una vez por semana: todos los viernes".

Latorre llamó al aire a Burlando para pedirle que tome cartas en el asunto y le inicie una demanda a Casella. "Si le dijo estafadora, podría hacer una demanda. No tiene condena penal porque es una calumnia, pero él podría retractarse. Tal vez puede lograr que no se la mencione más en el programa", dijo el abogado. "Te desafío Beto a hacer un programa sin nombrarme. Si sos hombre, vas a pedirme disculpas", finalizó Yanina.

La palabra de Beto Casella

"Si hubieras estudiado periodismo, sabrías que te enseñan una manera de hablar para que nunca te enreden en juicios. Cinco veces dije en el programa que te avisen porque te están usando en esa empresa de las maquinitas", le dijo, minutos después, Casella a Latorre desde un móvil de LAM. "Si tenés un tema con salir en Bendita, hablá con un abogado y lo arreglamos. No con Burlando, porque es amigo mío", le advirtió.

Casella intentó explicar que en Bendita no tienen nada en contra de Yanina: "Te defendí cuando te pegaban tres personas y así me agradeces", dijo en referencia a una pelea verbal que Yanina tuvo con tres de sus colegas. "Ya hemos dicho que si te sacan de LAM, el programa tambalea. La piba está en su mejor momento. Pensé que no sabías que tenías una cuenta de Instagram asociada a esa empresa. Y quiero aclarar que no defiendo a Mühlberger y no entiendo cómo todavía no salió a contestar las barbaridades que se dicen de él; que lo defienda Mariano Cúneo Liberona. Conté mi experiencia porque fui una vez", señaló.

"Volviendo al tema de las maquinitas, lo abordamos diciendo que están usando a chicas famosas. El día que le faltemos el respeto a una de sus compañeras, Ángel De Brito va a decírmelo. En Bendita somos empáticos con Yanina cuando se habla de temas difíciles", explicó Casella, sin perder la calma. Pero Latorre salió al cruce: "No mientas. Tuve que llamarte llorando un día para que no hablaran más de mí. No me subestimes porque soy buenísima como contadora y te ofrezco mis servicios", dijo la panelista.

Para poner paños fríos, De Brito sugirió: "Si Yanina se siente hostigada, podrían hablar y arreglar todo. Voy a armar una comida para los tres y lo charlamos".