Xavi, exjugador del Barça, espera entrenar al club en el futuro

29 jun (Reuters) - El exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, ha dicho que espera volver al club de la capital catalana como entrenador cuando sea el momento adecuado y que su equipo técnico ya se está preparando para ello.

Los medios españoles han informado que Xavi, que entrena al club catarí Al Sadd, había sido contactado por el Barça para sustituir a Ernesto Valverde antes de que Quique Setién fuera nombrado en enero.

El Barça está a dos puntos del líder, el Real Madrid, a falta de seis partidos para el final de la temporada.

"La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar", dijo Xavi en una videoconferencia con el diario Sport https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-staff-tecnico-esta-preparando-mucho-para-entrenar-barca-8017972, en la que el jugador, de 40 años, explicó sus planes para el futuro.

Xavi dijo que esperaba empezar de cero si se hacía cargo.

"Lo que yo soy es una persona transversal. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona", añadió.

"Esta claro que el escenario después de unas elecciones sería perfecto. Claro que sí. No descarto nada."

"Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo".





