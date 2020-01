¿Volverá Tom Brady, de 43 años, para su 21ra temporada NFL?

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Compañeros y rivales, técnicos y ejecutivos de la NFL, así como la afición en general, coinciden en que Tom Brady no tiene nada que demostrar.

El propio Brady, no obstante, no es del mismo parecer.

Su flojo desempeño en la segunda mitad de la temporada y la temprana eliminación de los Patriots en los playoffs podrían garantizar que el legendario mariscal de campo regrese el año que viene, a los 43 años, para disputar su 21ra temporada en la NFL.

Cuando se le preguntó si se retiraría tras la derrota ante los Texans en un juego de wildcards, Brady respondió: “Diría que es poco probable, si, ojalá que poco probable”.

“No quiero hablar demasiado del futuro. Este equipo batalló duro. Luchamos todos los días, tratamos de mejorar”, agregó. “Me siento orgulloso de ser parte de este equipo. No solo este año, sino todos los años”.

“No sé qué va a pasar y no quiero hacer pronósticos. Nadie tiene que decidir nada en estos momentos”, agregó. “Me encanta jugar al fútbol americano, jugar para este equipo. Disfruté mucho jugar para este equipo durante dos décadas y haber ganado tantos partidos. No sé lo que me depara el futuro, tomaré las cosas día a día”.

Brady no necesita ganar nada para demostrar lo que vale. Tiene seis Super Bowls, más que ningún otro jugador en la historia; fue elegido cuatro veces el más valioso de esa final y tres veces el más valioso de la liga. Su incorporación al Salón de la Fama está garantizada.

Tampoco necesita dinero.

Lo que tal vez sí necesite, como tantos otros astros del deporte, es competir. Desafíos.

El encanto del vestuario. Las prácticas. La planificación de los partidos.

No hay nadie que le haga sombra. De no mediar problemas físicos --y es bien sabido que Brady se cuida como pocos-- no es descabellado pensar que Brady pueda jugar otra temporada. Con los Patriots o en otro equipo.

Continuar leyendo la historia

PATRIOTS

Lo más lógico es que siguiese con los Patriots, el equipo de toda su vida, del cual es emblema.

Pero Brady también podría tratar de probarse con otro técnico. Demostrar que puede ganar con otro sistema de juego y en otra ciudad. Dejar en claro que la dinastía de los Patriots fue producto de su talento más que nada.

De seguir en Foxborough, Brady podría cobrar lo que quisiese. ¿O alguien piensa que su propietario Robert Kraft le negará algo? Especialmente después de que Brady accedió a rebajar sus pretensiones en una muestra de su amor por la camiseta en el pasado.

CHARGERS

Brady y su esposa, la modelo Gisele Bundchen, encajarían perfectamente en California.

Philip Rivers viene de una de sus peores temporadas y los Chargers podrían estar dispuestos a deshacerse de su quarterback de años.

BENGALS

Brady podría ayudar a madurar a Joe Burrow. Aunque no, difícilmente quiera incorporarse al peor equipo de la NFL.

BEARS

A los 53 años Brady seguramente ofrecerá más garantías que las que ofreció Mitchel Trubisky este año. Y, al igual que New England, Chicago tiene una buena defensa.

COWBOYS

Tal vez Dak Prescott no sea al jugador que llevará a los Cowboys a su primer Super Bowl en casi un cuarto de siglo. Y es sabido lo mucho que le gusta a su propietario Jerry Jones dar la nota.