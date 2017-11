VIDEO | Rivalidad entre dos jugadores de fútbol americano terminó en golpiza

Por Luis Urbano

Los Raiders y Broncos fueron protagonistas de una lamentable escena durante el compromiso que se celebró en Oakland. Michael Crabtree y Aqib Talib fueron los responsables de iniciar un conflicto que terminó en múltiples expulsiones y suspensiones de ambos bandos.

Crabtree se encontraba bloqueando a Talib en una jugada y fue cuando ya ambos estaban fuera del terreno de juego que las cosas empezaron a calentarse.

Crabtree se notó claramente frustrado luego de que Talib se agarrara de su cadena y la arrancara de su cuello, algo que ya había ocurrido el año pasado cuando estos dos conjuntos se enfrentaron en enero.

La pelea era cualquier cosa menos inesperada. De hecho, al saber que se enfrentaría a Talib, Crabtree se preparó y ‘aseguró’ su cadena al cuello usando cinta adhesiva. Aún así, el jugador de los Broncos logró arrancarsela.

Crabtree se encontraba rodeado de Broncos antes de que llegaran refuerzos a su rescate. Luego de ‘escaparse’, Crabtree se quitó su casco y fue entonces cuando tanto él como Talib empezaron a lanzarse golpes entre sí. Ambos fueron expulsados y suspendidos con dos partidos. Gabe Jackson, de los Raiders, también fue expulsado del compromiso.

Después del juego, Chris Harris Jr. (Broncos), aseguró que todo pasó debido a un golpe que Crabtree le dio en el inicio del duelo. ”Sí, me golpeó con mala intención. Nunca había visto eso en la NFL. Él salió con ganas de pelear, no de jugar. Era la segunda jugada del partido. Yo ni siquiera estaba haciendo nada, él llegó de la nada y me pegó en el medio del estómago. Me hizo perder el aliento” aseguró Harris.

En el siguiente video podemos observar claramente lo ocurrido no sólo este fin de semana, sino el año pasado entre ambos jugadores. Sea usted el juez:

Crabtree vs Talib back at it again pic.twitter.com/AkdttDT4G0 — The Sports Quotient (@SportsQuotient) November 26, 2017

