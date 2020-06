El desprecio de Messi a Sarabia durante una pausa en Vigo que evidencia la tensión en el vestuario culé

Los ánimos están muy caldeados en Can Barça. Se esperaba que el parón por el coronavirus sirviera para que Quique Setién conociera más al equipo y se adaptara mejor a sus jugadores, pero lo cierto es que el conjunto culé no termina de carburar y ha perdido el liderato tras los empates ante el Sevilla y el Celta. Sin embargo, lo peor es que parece que la relación entre la plantilla y el cuerpo técnico no es ni mucho menos la ideal.

Momento en el que Messi ignora a Eder Sarabia en una pausa de hidratación del Celta-Barcelona. (Foto: Movistar).

Las cámaras de ‘El Partidazo de Movistar’ captaron un momento de tensión el pasado 27 de mayo en Balaídos. En una de las dos pausas de hidratación del encuentro, Eder Sarabia intenta dirigirse a Leo Messi para darle unas indicaciones, pero el crack argentino, al percatarse de ello, se da la vuelta y se aleja del corrillo mientras dice algo que no se llega a entender.

🔴🔵 Messi pasa de Eder Sarabia durante una pausa de hidratación en Balaídos #BarcaCelta @LaLiga



📹 Imagen de @MovistarFutbol pic.twitter.com/QwoGtwaJNa — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) June 29, 2020

La reacción de Sarabia es de incredulidad, pero vuelve a intentar charlar con el 10 azulgrana cuando este regresa para dejar el botellín del que estaba bebiendo agua. Sin embargo, Messi le ignora nuevamente ante la mirada de Setién, que se da cuenta de lo que está sucediendo. Las imágenes demuestran la tensión entre el cuerpo técnico y los pesos pesados del vestuario.

A la conclusión del encuentro, Luis Suárez también mandó un dardo al técnico en los micrófonos de Movistar. “¿Que qué pasa fuera de casa? Para algo están los entrenadores”, dijo el uruguayo en clara alusión a Setién.

Luis Suárez: "La sensación es negativa, perdemos dos puntos más que importantes. Te queda la sensación de frustración". #VolverEsGanar pic.twitter.com/OLa2pAKapm — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 27, 2020

Hay que recordar que Sarabia ya tuvo problemas con la plantilla cuando las cámaras de Movistar le grabaron haciendo duros comentarios sobre algunos jugadores durante el Clásico. Unas palabras por las que el propio Setién tuvo que pedir perdón al vestuario azulgrana.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

Las imágenes del desprecio de Messi al segundo técnico del Barcelona han corrido como la pólvora por las redes sociales convirtiendo en trending topic en Twitter a Sarabia y los aficionados azulgranas se han mostrado muy preocupados por la situación de tensión que se vive en el vestuario de su equipo, al que además se le ha complicado La Liga en las últimas jornadas.

Los jugadores del Barça no van a una y eso se nota. Las ‘vacas sagradas’ han perdido la fe en Quique Setién (nunca la tuvieron de todo) y están hasta el gorro de Eder Sarabia. Es necesario un pacto entre las partes hasta final de temporada, está en juego Liga y Champions. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) June 29, 2020

Aquí se ve el descontento de Messi, se le nota mosqueado con los entrenadores el sabe que andan haciendo cosas mal

pic.twitter.com/6UcYf3pPUR — Griezmannsismo (@7Griezmannsismo) June 29, 2020

No sabemos qué hay detrás del supuesto desplante de Messi a Sarabia, pero a nivel gestual las imágenes son preocupantes.



Las caras de Setién y Ter Stegen transmiten una pasividad, una desunión y un cansancio impropios de un vestuario que se está jugando la Liga. pic.twitter.com/V3HABOXXIn — Oriol Capell (@oriolcapell) June 29, 2020

Curiosamente, la mayoría de culés se han puesto del lado del cuerpo técnico y ha habido críticas muy duras en las redes sociales hacia la estrella y capitán del Barça, al que acusan de faltar al respeto a Sarabia.

Indefendible Messi aquí. Son ganas de avivar más las polémicas en una situación trágica para el club. Luego saldrán a pedir unidad. https://t.co/49I9VyoTDg — Iniestazo (@INIE8TAZO) June 28, 2020

Será un mosqueo o lo que queráis pero esto es una falta de respeto impresentable de Messi https://t.co/W1j3NauwHl — Alex (@AlexML_FCB) June 28, 2020

Esto es increíble macho, mira que quiero a Messi por todo lo que le ha dado al club, pero hacerle esto a tu segundo entrenador lo veo MUY MAL.pic.twitter.com/IYDOORATZk — Furia Culé (@FuriaCule20) June 28, 2020

Esto es Messi ahora, el líder en un vestuario TÓXICO. Con estas actitudes, es imposible cambiar nada. Que falta de respeto a Eder Sarabia y a Quique Setién, me avergüenza. https://t.co/tOaFykbSyd — Sentimiento_blaugrana (@Sentimientobl11) June 29, 2020

Amo a Messi, pero esto que ha hecho es lo más vergonzoso en mucho tiempo. Pasas del cuerpo técnico y haces lo que te dé la puta gana.



Luego le duele cuando le dicen en las entrevistas que él hace las alineaciones. pic.twitter.com/6Z7yi1zLfU — J.R™ (@ImYisus__) June 28, 2020

Si Messi quiere cargarse entrenadores me parece bien. Que salga en rueda de prensa y se explique. Lástima que no haya querido cargarse directivas ni otros entrenadores por el simple hecho de hacer lo que el quería — eldeu🌱 (@eldeu) June 29, 2020

Lo tenia muy claro antes pero las imagenes del ultimo partido me reafirman q Messi y el grupo de jugadores son el mayor problema después de la directiva. Las victorias y las derrotas seran 100% suyas pero lo que va a pasar es q si se gana será por ellos y si no, culpa de Setién — CruyffistaCC (@cruyffistacc) June 29, 2020

La rajada de Luis Suárez a Setién.

El pasotismo de Messi con Sarabia.



No me gusta ni un pelo el comportamiento de los pesos pesados con el staff técnico... Huele muy mal. Ya me entendéis. — NACHO JP. (@jpaaace) June 28, 2020

Los madridistas, por su parte, han aprovechado la situación para añadir más leña al fuego y acusar, como ya habían hecho otras veces, de “dictador” a Leo Messi.

Brutal Gareth Bale como le hace el vacio al segundo entrenador Sarabia, ni se digna a mirarle a la cara😂😂😂😂



Oh wait el dictador!pic.twitter.com/JBpHsDA1mW — il Mourinhø Blancø (@musicoloko7) June 29, 2020

Éder Sarabia dejará el Barça en poco tiempo. Otra víctima más del enano dictador pic.twitter.com/GzcOSJZook — REAL MADRID (@rafa_sramos7) June 29, 2020

Ni una mirada a Sarabia. Tremendo dictador.pic.twitter.com/9gmyIjfqGO — Adri. (@RMDadri7) June 28, 2020

Gente dándose cuenta en 2020 de que Messi es un dictador. Adorables. https://t.co/mm7PE0LIUU — Papi Joker (@confidenterm) June 28, 2020

