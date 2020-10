La pelea callejera en Ciudad de México que mantuvo a todos con el aliento contenido

El usuario de Twitter @cuathemocuitla compartió un video en el que se puede observar a dos sujetos peleando entre tráfico y curiosos en una avenida de la Ciudad de México.

"Acaba de pasar en Benjamín Franklin a la salida del Metro Patriotismo", escribió el usuario junto a su publicación, en las imágenes se puede ver como los dos sujetos, aparentemente conductores, tomaron el carril del Metrobús para comenzar a pelar.

En el video se escucha cómo uno de ellos le grita a su contrincante, “Éntrale perro, éntrale”, y luego, por varios segundos amagan con golpearse. En el video se ve la presencia de un policía que no interrumpe el conflicto. Los dos sujetos tomaron posturas defensivas y solo en un par de ocasiones se pegaron.

Acaba de pasar en Benjamin franklin a la salida metro Patriotismo @AlcaldiaMHmx @SeGobCDMX pic.twitter.com/GmWAgxy7Ld — mandingo (@cuathemocuitla) October 16, 2020

El clip finaliza junto en el momento en el que se ve llegar a otro policía y tanto testigos como peleadores se dispersan.

La improvisada pelea ya acumula 545,000 reproducciones y ha generado una gran cantidad de reacciones y comentarios, por ejemplo @JuanRufo2 escribió, "Se cuidaron mucho ambos peleadores, el de pantaloncillo azul propuso más fue por él, tiene mejor técnica. Se demuestra más maduro, 10. El peleador de pantaloncillo negro salió más a defender el físico, buscando cumplir con el compromiso, pero sin arriesgar todo. El novato, 9".

Se cuidaron mucho ambos peleadores, el de pantaloncillo azul propuso más fue por el, tiene mejor técnica.

Se demuestra más maduro, 10

El peleador de pantaloncillo negro salió más a defender el físico, buscando cumplir con el compromiso, pero sin arriesgar todo.

El novato, 9

Agur — Juan Rufo (@JuanRufo2) October 17, 2020

A algunos la exhibición les recordó a Jorge Kahwagi, cuando intentó incursionar al pugilismo.

Parece la pelea de kawachi 😂😂😂😂 pic.twitter.com/QB6zbsZRy1 — Luis Almanza (@LuisAlm32163745) October 16, 2020

Como casi no hubo contacto hubo muchas burlas y algunos ironizaron con que se trató de una pelea donde respetaron las reglas de la pandemia, "Así es como se debe pelear, con sana distancia, sin golpes en la cara por cuidar los dientes. Muy bien por ellos. No utilizaron ningún tipo de armas, no hubo primos, ni banda que echaran montón. Ojalá así fueran todas las peleas, sin ningún magullón".

Así es como se debe pelear, con Sana Distancia, sin golpes en la cara por cuidar los dientes. Muy bien por ellos no utilizaron NINGÚN TIPO DE ARMAS, no hubo primos, ni banda que echaran montón. Ojalá así fueran todas las peleas, sin ningún magullón✌🏼🤟🏽🤟🏽 — edna M A (@ednaMA14) October 17, 2020

Así estaban estos compas, gritaban más fuerte de lo que se pegaban :/ pic.twitter.com/53oOA8D6bK — General Handsome (@General_Hndsm) October 17, 2020

No paso nada pero yo me imaginé esto! pic.twitter.com/YAdjzblfdS — CED (@ced880513) October 17, 2020

También debes ver:

Eso sí dolió. Julio Cesar Chávez presenta a su nieto y de paso se burla de su hijo: "este sí va a ser el bueno"

La 'reflexión' machista de un albañil y su opinión sobre las mujeres muestra el gran problema que tiene el mundo

Le piden matrimonio en noticiero de México y lo mejor fue la reacción de la traductora





EN VIDEO: Se arma trifulca entre grupos contra extinción fideicomisos y personal de seguridad del Senado