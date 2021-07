Ni viajes ni graduaciones escolares, no estamos para esto, el llamado a papás y estudiantes

Puebla, Pue. La Federación de Escuelas Particulares en Puebla, exhortó a las escuelas y a alumnos a ser prudentes y no organizar viajes de fin de cursos, debido a que, aunque haya movilidad, no se está en la posibilidad de poder realizar viajes ni fiestas de graduación.

Esto después de que este martes el Gobierno del Estado de Puebla, diera a conocer este martes que más de 30 estudiantes de Puebla se encuentran contagiados de Covid-19 tras viajar a Cancún para celebrar su graduación, por lo que se pidió a los jóvenes involucrados que actúen con responsabilidad para evitar un contagio masivo, cabe mencionar que trascendió que los estudiantes contagiados pertenecen a la Preparatoria del Instituto Oriente.

El presidente, Arturo Guerra Bedolla opinó que no existen las condiciones aceptadas y adecuadas para poder hacerlo viajes y graduaciones, ya que mencionó que actualmente los contagios se están dando en jóvenes y no sólo en personas de la tercera edad, por lo que el riesgo es mayor y no se debe pensar en este tipo de cosas para celebrar a un alumno, familiar o hijo, ya que por muy seguros que se ofrecen los paquetes a estudiantes, estos no pueden garantizarse.

Aseguró que este tipo de eventos también se suscitaron en España, y donde hubo contagios masivos, pues este es un problema mundial, no de México y debe de haber prudencia en las decisiones para realizar este tipo de celebraciones.

“Lo que cabe es la cordura, la prudencia y la sensatez en saber que este tipo de eventos no nos lleva a ningún lado positivamente”, finalizó.

