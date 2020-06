Venezuela niega que la CIJ pueda dirimir su disputa territorial con Guyana

Caracas, 30 jun (EFE).- Venezuela negó de nuevo este martes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pueda dirimir la disputa territorial que sostiene con Guyana, puesto que no existe un acuerdo entre ambos países para acudir a ese tribunal que ha comenzado a analizar el caso.

"Cualquier forma de jurisdicción con esta corte debe darse bajo el basamento de que existe un acuerdo entre las partes para ir a la corte, de que nosotros podamos, de alguna manera, llegar a un consentimiento y que voluntariamente decidamos ir y reconocer esta jurisdicción", dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez en una declaración sobre el caso.

En este sentido, aseguró que ese acuerdo "nunca ocurrió, no ha ocurrido ni ocurrirá porque Venezuela, históricamente, no ha reconocido jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", un tribunal que ha comenzado, de forma telemática, las sesiones en las que, primero, debe decidir si tiene competencia o, como sostiene el Gobierno venezolano, no cuenta con atribuciones para tal fin.

El territorio en disputa, denominado Guayana Esequiba en Venezuela y dividida en varias regiones en la República de Guyana, abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica.

En esa zona, la compañía ExxonMobil ha encontrado grandes yacimientos petrolíferos gracias a los cuales Guyana esperaba producir unos 120.000 barriles de petróleo diarios en 2020, una cifra que, según varias estimaciones, podría alcanzar un arco de entre 700.000 y un millón de barriles diarios a mediados de la década.





DISPUTA DE ORIGEN COLONIAL

El origen de la disputa se remonta a la época en que el Reino Unido colonizó el territorio que posteriormente denominó Guayana Británica, siendo ya Venezuela una república independiente.

Los británicos empujaron sus fronteras hacia una zona que Venezuela consideraba como propia. Este último acudió a una intermediación que culminó en el laudo de París de 1899, que otorgaba al Reino Unido ese territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados.

Precisamente, Rodríguez calificó hoy como "fraudulento" ese laudo y apeló al Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, meses antes de la independencia de la colonia británica que se transformó en la República de Guyana.

En su opinión, dicho acuerdo "es el instrumento jurídico que dirime" la disputa territorial pero "no versa sobre el laudo fraudulento de 1899", por lo que consideró que "Guyana insiste en su absurda solicitud unilateral" ante la CIJ.

Rodríguez también aseguró que Venezuela interpreta de dicho acuerdo que "bajo ningún concepto (...) se puede obligar a una de las partes a acudir a una corte sin su consentimiento", tal y como considera que está haciendo Guyana al acudir a La Haya, con lo que cree que la pequeña república "asesina" el acuerdo de 1996.





PROPUESTAS PARA UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA

La vicepresidenta sostuvo que Venezuela ha presentado 21 propuestas a Guyana para la negociación y, aunque no detalló ninguna de ellas, aseguró que se mantienen "firmes" en ese único camino.

"Nada nos va a sacar de él, que es el respeto a la legalidad, el respeto al Acuerdo de Ginebra, no vamos a caer en ningún tipo de extorsión por parte de Guyana, concluyó.

