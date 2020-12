Venezuela comienza a descargar petrolero en riesgo de derrame

(Bloomberg) -- La petrolera nacional de Venezuela comenzó a descargar más de 1 millón de barriles de petróleo de un buque dañado que había generado temores de un gran desastre ambiental en el Caribe.

PDVSA comenzó a transferir petróleo desde el FSO Nabarima el martes, según dos personas con conocimiento de la situación, quienes declinaron ser identificadas por tratarse de asuntos internos. La carga se está descargando en una barcaza antes de ser transportada a un petrolero más pequeño, dijeron. La operación tomará hasta dos meses, dado que la barcaza retira 30.000 barriles por día.

Las imágenes que circularon en octubre en las que se mostraba al buque escorado en el Golfo de Paria entre Venezuela y Trinidad y Tobago provocaron una protesta internacional y llamados a Caracas a tomar medidas inmediatas. Incluso después de que una delegación de alto perfil de Trinidad descubriera que el barco no estaba en riesgo de zozobra, grupos ambientalistas aún advirtieron sobre el riesgo de un derrame de petróleo que podría contaminar kilómetros de costa.

La situación del barco y el trasiego de su carga demuestran las consecuencias de los esfuerzos de la Administración Trump para privar al régimen de Nicolás Maduro de sus ingresos petroleros. Es un recordatorio oportuno de cómo la otrora poderosa industria petrolera de Venezuela ha sido puesta de rodillas por sanciones, además de años de abandono por parte de sucesivos gobiernos antes de eso.

El propósito original del Nabarima era cargar petróleo pesado de un campo costa afuera operado por Petrosucre, una empresa conjunta entre PDVSA y la italiana Eni SpA.

Sin embargo, la unidad de almacenamiento flotante ha estado en el limbo desde principios de 2019, después de que EE.UU. atacara a la industria petrolera. La producción se detuvo poco después y ningún cliente ha estado dispuesto a tomar su carga por temor a infringir las sanciones. PDVSA y Eni declinaron hacer comentarios.

La compañía italiana dijo a finales de octubre que había sido informada por las autoridades estadounidenses de que podría descargar petróleo del FSO Nabarima sin entrar en conflicto con las sanciones. En ese momento, Eni dijo que comenzaría a eliminar el petróleo “tras la aprobación de su plan por parte de PDVSA”. Problemas técnicos habían retrasado previamente el esfuerzo de rescate.

