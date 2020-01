Varane: "He visto muchos futbolistas que no soportan la presión del Madrid"

​El defensa del Real Madrid concedió una entrevista para la revista francesa Onze Mondial en la que hizo un repaso por los inicios de su carrera y analizó su etapa en el conjunto blanco.





A sus 26 años Raphael Varane tiene ya una amplia trayectoria a sus espaldas. El futbolista francés está disputando su novena temporada con el Real Madrid, club con el que ha ganado todos los títulos posibles. En una entrevista para Onze Mondial ha repasado cómo fueron sus inicios antes de fichar por el ​conjunto blanco.





Comenzó a jugar de pequeño en su jardín, con su hermano: "Sí, como yo era el hermano pequeño tenía que recuperar la pelota, me molestaba un poco. Más de una vez nos deteníamos porque estaba llorando. Pero debido a que he sido un quería desafiarlo. Me formó mentalmente y también en la forma de jugar al fútbol".





Cuando cumplió los 7 años, Varane entró en su primer equipo de fútbol, el AS Hellemmes: "Era bastante alto, y toda la técnica básica la aprendí y la trabajé con mi padre. Tuve la suerte de tener a mi hermano en el equipo, y él era el capitán. Después de eso, siempre trabajé así: llegué con humildad e hice mi trabajo en el campo. Luego me fui integrando gradualmente".

En sus inicios en Le Pôle-Espoirs de Liévin atravesó un momento complicado: "Entre los 13 y los 15 años, nos hacemos preguntas sobre nuestro futuro. ¿Nos centramos más en el fútbol? ¿Ponemos más énfasis en los estudios? Estas son las preguntas habituales para los adolescentes, pero bajo la presión del fútbol, la presión del internado, la competencia... Además, sufrí muchas lesiones. Fue difícil. Hay chavales que ves a los diez años y dices: este va a triunfar. No era mi caso. Era bueno, pero no un fenómeno. Cuando era pequeño me decían que no tenía la mentalidad para triunfar porque parecía amable, y no era bastante malote"

Además, el francés sufrió una enfermedad de crecimiento: "Siempre supe adaptarme y apretar los dientes. He jugado muchos partidos con molestias, pero debes saber cómo lidiar con eso. Algunos jugadores no saben cómo hacerlo o no pueden. Yo intento conocerme bien, interactúo mucho con el personal médico y saben que cuando digo algo o que tengo sensaciones no me equivoco".





Precisamente una lesión fue la causante de que Varane viviese el peor momento de su carrera: "Cuando me perdí la final de la Champions de 2016 y la Eurocopa por la lesión. La final de la Champions igual no la había jugado, pero la Euro llevaba dos años preparándola. Durante esos dos años fue un poco una obsesión. Una Euro en tu país igual no la vuelvo a vivir. Eso queda como una cicatriz".

Con tan sólo 18 años, el defensa francés aterriza en el Santiago Bernabéu avalado por Zinedine Zidane: "Tenía que aceptar, era una oportunidad excepcional. Lo discutí con mi agente en ese momento, luego con la familia. Era una elección. Nos dijimos que si no funcionaba siempre existía la posibilidad de volver".





Varane se adaptó rápidamente a su nuevo equipo pero otros compañeros no pudieron soportar la presión de jugar en el Real Madrid: "Es una presión diferente. Todos los días, hay muchos periódicos, televisores, radios... Y lo que sucede en Madrid a menudo tiene repercusiones en todo el mundo. La presión dentro del club también es enorme. Los aficionados son extremadamente exigentes. Ganar es bueno, pero nunca es suficiente. Es un nivel de estándares más alto que cualquier club. No todos los jugadores pueden vivir con esto. He visto jugadores que no lo soportan porque a veces se les mete en la cabeza".





Para concluir, Varane recitó la frase que más le representa: "Había una frase en el Pôle-Espoirs que me marcó: 'Caer está permitido, levantarse es obligatorio'. Es algo que decirse a uno mismo en tiempos difíciles".

