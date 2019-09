Valverde aseguró que tuvo que sacar a Messi del campo por precaución

​El ​FC Barcelona consiguió sumar los tres puntos ante el ​Villarreal tras la victoria por 2-1. Un triunfo que le costó caro al conjunto de Ernesto Valverde, que vio como ​Messi se sentaba en el césped del Camp Nou por un problema muscular. El argentino reapareció hace una semana después de un mes de baja por lesión, por lo que se dispararon las alarmas después del cambio de ayer.

Valverde, sobre Leo Messi : “Es una pequeña molestia en el abductor y por eso no hemos querido arriesgar” pic.twitter.com/9A9lCB5kKu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2019

​​Pese a la preocupación, Ernesto Valverde habló en rueda de prensa sobre el estado del '10', que fue sustituido en el descanso."Cuando le pasa algo a Messi, se para el mundo, pero no parece que sea nada más que unas molestias en el aductor y lo hemos cambiado por precaución", tranquilizó el técnico azulgrana tras el susto.





En su primer partido como titular en esta Liga, Messi no aguantó más de 45 minutos tras un nuevo problema muscular, esta vez en el abductor, lo que descarta una recaída de su lesión en el sóleo. La falta de entrenamientos, tanto por la lesión como por ir a recoger el premio 'The Best', y de ritmo competitivo han podido ser la causa de esta nueva dolencia.





Lionel Messi

Acostumbrado a sufrir problemas musculares en los primeros años de su carrera, Lionel Messi llevaba ya varias campañas sin sufrir apenas problemas. En cambio, esta temporada ya ha sufrido una lesión y una recaída, a lo que hay que sumar esta nueva dolencia, aunque tal y como confirma Valverde, no parece nada serio.





