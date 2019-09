Valverde admitió que el Barcelona mereció perder y se mostró preocupado por la imagen dada

​El entrenador azulgrana asumió su responsabilidad en una nueva derrota (2-0) fuera de casa, donde se están registrando malos resultados en este inicio de curso, esta vez ante un recién ascendido como el Granada. Apenas se inquietó al meta local.

El ​FC Barcelona sigue sumergido en una crisis de juego y de resultados cuando se aleja del Camp Nou, puesto que en la Ciudad Condal ha arrasado a ​Real Betis y ​Valencia, ambos con el mismo resultado (5-2). Sin embargo, salir de su feudo le está suponiendo una colección de malos marcadores y, lo más preocupante, de sensaciones negativas por inoperancia.

🔴🎙️VALVERDE: "Me siento responsable de lo que ha ocurrido. Me voy enfadado, no hemos merecido ganar". pic.twitter.com/6SlvEOSmQ1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2019











Ante una nueva caída (2-0) azulgrana en feudo granadino, donde ya se vio un empate (4-4) ante el actual líder de ​LaLiga como es el ​Sevilla, Ernesto Valverde dijo lo siguiente en la zona mixta:

"Estoy preocupado porque fuera de casa no estamos cosechando buenos resultados. Cuando sucede en cuatro partidos fuera ya es un síntoma de que no estamos demasiado bien. (...) Está faltando un poco de contundencia en el último tercio del campo. Ahí no hemos estado acertados. Intentaremos mejorar. (...) Los actores son los jugadores, pero al final el entrenador es el responsable. Siempre puedes ganar o perder, pero cuando pierdes tienes que merecer ganar y hoy no ha sido así ".

🔴🎙️VALVERDE: "Está claro que me preocupa. Fuera de casa no estamos haciendo buenos partidos". pic.twitter.com/9ZSLa45zSW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2019

Continuar leyendo la historia













El FC Barcelona es, por el momento, el equipo más goleado de LaLiga junto al Real Betis, ambos habiendo tenido que sacar el balón de su red en 9 ocasiones, con lo que convierte en anécdota ser el que más veces (12) lo ha introducido en la de su rival, igualando al ​Villarreal en este segundo registro. 2 victorias (ambas en casa), 1 empate y 2 derrotas (las 3 salidas) provocan que los de la Ciudad Condal se sitúen en el 9º lugar de la tabla con 7 unidades a falta de que termine la jornada 5.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!