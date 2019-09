VÍDEO | El 'Tuca' Ferreti queda furioso luego de chocar su Mercedes Benz

​Ricardo 'Tuca' Ferretti, entrenador de los Tigres, sufrió un fuerte percance automovilistico mientras se dirijía a entrenar a su equipó la mañana de este sábado 21 de septiembre de 2019, donde el Portugués dejó seriamente dañado su Mercedes-Benz último modelo color plata.

#Tigres | Así fue cómo quedaron los autos tras el choque en el cual estuvo involucrado el Tuca Ferretti. #SomosONCE pic.twitter.com/hgUt2pYXE6 — ONCE Diario (@oncediariomx) September 21, 2019





Afortunadamente el Tuca solo tuvo algunos golpes leves, pero lo que si no fue leve fue el enojo del ex- jugador de Tigres, quien después del golpe se puede ver en un video como discute con el conductor del otro coche con el cual colisionó. Ferretti siempre se ha caracterizado por tener un temperamento fuerte y este caso no fue la excepción.

Y sigue enojado...!!!! Pobre vato de camisa negra, termino pedorreado por el Tuca. pic.twitter.com/j4aR7sj9QA — adrian alejandro (@adrian_medellin) September 21, 2019

De inmediato, personal del club arribó al lugar para auxiliar al timonel.