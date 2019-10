VÍDEO | La reacción de Scaloni cuando un periodista alemán le recordó la final del Mundial 2014

En la previa del amistoso entre Alemania y Argentina, un periodista le consulto al técnico albiceleste sobre el retiro de Bastian Schweinsteiger. La pregunta, sin dudas, tuvo como excusa recordar la final que los bávaros ganaron por 1-0 en la Copa del Mundo disputada en Brasil. ¡Esta fue la reacción de Lionel!

"Bastian Schweinsteiger anunció hoy la finalización de su carrera profesional, tal vez usted se acuerda de algún gran partido suyo en el 2014. ¿Cuáles son sus recuerdos?". En plena conferencia de prensa previa al amistoso entre Alemania y Argentina, un periodista bávaro le realizó esa pregunta a Lionel Scaloni.





Claro, lejos de focalizarse en el encuentro de este miércoles, la consulta apuntó a bromear con la final que Argentina perdió frente al elenco de Low en la final de la Copa del Mundo 2014. Lejos de molestarse, Scaloni prefirió la tranquilidad. Aunque se vio claramente sorprendido, claro.

FBL-GER-ARG-FRIENDLY-PRESSER

¿Cuál fue la respuesta de Lionel? La siguiente: " Pero... ¿Qué tiene que ver la final con Schweinsteiger? ¿Qué se retira? Es un gran jugador y ahora empieza una nueva aventura, pero de la final lógicamente el recuerdo no es grato. Argentina fue superior, mereció ganar ese partido, no lo ganó y el recuerdo no es bueno. En cuanto a Schweinsteiger espero que a partir de ahora le vaya bonito"