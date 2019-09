VÍDEO | El golazo de N'golo Kanté al Liverpool

​Hoy se disputó el partido más interesante de la jornada en la Premier League. El Chelsea de Lampard, le hizo los honores al Liverpool de Klöpp en Stamford Bridge. No se esperaba menos del encuentro, pues nos regaló uno de los mejores goles en el inicio de temporada.

El astro francés ​N'golo Kanté tomó la pelota en las afueras del área del Liverpool, se quitó de encima a varios elementos del reciente campeón de Europa y nos regaló una joya para disfrutar una y otra vez.

​​

El '7' blue no deja de sorprender a propios y extraños, pues no solo se encarga de la recuperación del balón, si no que se ha convertido en uno de los principales generadores de juego para el conjunto de Londres, y además con gol. Esta vez se devoró el alma de Eden Hazard para regalarnos una verdadera maravilla.