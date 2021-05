Víctor Hugo Morales, al volver a la radio tras superar el Covid: “Estoy un poquito a media máquina”

MIGUEL ACEVEDO RIU

El periodista y relator de futbol Víctor Hugo Morales, quien estuvo un mes internado con coronavirus, regresó hoy a Radio Nacional con una nueva emisión de Relatores Pasión Nacional e hizo alusión a su estado de salud al avisar a su audiencia que aún se encuentra “a media máquina”.

“Estoy un poquito a media máquina quizás. Me dicen que no me exceda y no me entusiasme, que vaya poco a poco”, dijo en la previa del partido entre Boca y Lanús y agregó: “Me dicen: ‘Tiene que ir poco a poco’, ustedes saben naturalmente por qué”.

Morales recibió el alta hace pocos días, tras dar negativo de Covid-19 y ahora comenzó un tratamiento de rehabilitación, tras haber permanecido hospitalizado con una neumonía bilateral que lo obligó a pasar varios días en terapia intensiva.

“Estoy muy feliz y emocionado. Negativo ahora es una buena palabra”, contó el miércoles pasado al dar la noticia de su recuperación en su programa La Mañana mientras dialogaba con Jorge Alejandro San Juan, infectólogo de la clínica de rehabilitación Alcla, donde está internado desde el jueves pasado.

El periodista uruguayo dio positivo el 20 de marzo. Tras ello debió ser internado en el sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo por las complicaciones en su salud.

En alguna de las apariciones esporádicas que había en su programa radial, Morales había dado detalles de los dolores y el deterioro en sus músculos a causa del virus. “El cuerpo está devastado. Estas son las consecuencias, aun habiendo salvado la vida, de lo que es el coronavirus. Parezco otra persona”, había declarado semanas atrás.

“Lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia”, había agregado y luego cerrado con una frase dura: “Te tira para abajo, es una fuerza devastadora. El deterioro que deja el Covid es impresionante”.