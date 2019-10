Uriel Antuna es bienvenido a Chivas, Henry Martín no realmente

Ante los rumores para reforzar la delantera rojiblanca es indispensable hablar de Uriel Antuna y Henry Martín. De que serían buenos refuerzos, lo serían, nadie lo duda, pues Henry ha aparecido en momentos importantes para el ​América con goles que se saca de la chistera, mientras Antuna también ha cobrado relevancia con la selección mexicana, aunque en la MLS ya quedó eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste con el Galaxy de Los Ángeles.

No obstante, ya se sabe que Ricardo Peláez, nuevo Director Deportivo del ​Guadalajara, ya pidió 50 millones de dólares para contrataciones y también tiene su lista de deseos, en la cual están los dos mexicanos, pero la parte difícil será convencerlos realmente para cambiar de casaca, sobre todo por el yucateco, quien una vez tuvo la oportunidad de arribar al redil pero puso por encima el interés de las Águilas, aparte en su momento declaró que para ser uno de los mejores debía estar entre los mejores para competir, haciendo menor al club tapatío por jugar con puros nacionales, algo que debe calar hondo y una persona así, que no sienta los colores, no puede estar en la plantilla.

Por lo tanto, se debería descartar a La Bomba, pues tampoco es un sinónimo de gol tan claro ya que varias veces juega los 90 minutos con los de Coapa y no aparece en lo más mínimo, aunque, en ocasiones levanta la mano cuando marca. Al final, ese sería un sueño frustrado para el 'Cabecita de Oro', pues apenas hace poco renovó su contrato con los azulcremas.

Con respecto al ex ​Santos Laguna, es un sueño, pero sería un poco más viable poder verlo de rojiblanco porque el cuadro estadounidense no sería impedimento para ficharle, el problema es el Manchester City, dueño de su carta y quien hace poco tenía pensado incluirlo a futuro entre los dirigidos por Josep Guardiola; por lo que habrían pedido 10 MDD al Rebaño Sagrado para hacerse de sus servicios.

Al final, la tarea complicada con el ex Groningen también sería enamorarlo, pues según lo detallado por algunos medios encuentra como un lugar ideal los Estados Unidos, sobre todo porque el próximo año se convertirá en padre por primera vez y quiere darle buena estabilidad a su familia. Contra eso deberá competir el exdirectivo del ​Cruz Azul, tener una buena planeación no sólo en lo deportivo, sino en el aspecto familiar también.









Chivas tiene que apostar por El Brujo, sus actuaciones en el Tricolor han demostrado su olfato goleador, pero claro que deberá tener compañeros que le brinden buenas pelotas, que es lo que falla casi siempre en el Rebaño Sagrado. No hay que olvidar que Antuna jugó en Europa, para ser exactos en Holanda, un país que ha tenido buen ojo a la hora de comprar aztecas, así que estar en Verde Valle le ayudaría a desarrollarse de gran forma, sobre todo porque Chivas también es un experto a la hora de vender jugadores al Viejo Continente.









