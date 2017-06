Upliftv estrena Finding Your Way, con Tracy y Darryl Strawberry

WEST PALM BEACH, Florida, 7 de junio de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Upliftv, la red de base religiosa que ofrece más películas y documentales inspiradores que ningún otro canal religioso e incluye diversos ministerios y series televisivas, anunció el estreno en la red de Finding Your Way, una serie que se enfoca en cómo superar las adversidades y los desafíos poniendo la fe en Dios, y que comienza el 7 de junio de 2017.

Cada miércoles a las 8:30 p.m. hora del este, los pastores Tracy y Darryl Strawberry compartirán sus experiencias de su propio matrimonio imperfecto mientras van guiando a la audiencia con respecto al modo de derrotar la adicción y superar los problemas maritales a través de las enseñanzas del cristianismo. Finding Your Way apunta a ampliar la creencia de la audiencia de que se pueden restaurar vidas y relaciones a través del poder de Jesucristo, la buena voluntad, la perseverancia y el proceso de cambio.

«Finding Your Way es un testimonio de verdadera redención; tanto Tracy como Darryl Strawberry pudieron transformar sus vidas a través de su fe en el evangelio y el Espíritu Santo», afirmó Bob Higley, CEO de Upliftv. «Estamos encantados de tener a Finding Your Way como parte de nuestra exclusiva línea de programación de ministerios y películas de base religiosa. Su historia sirve de ejemplo e inspiración a muchas personas en todo el mundo; sin egoísmos, ellos han dedicado sus vidas a ayudar a otras personas a encontrar esperanza y restablecimiento en Cristo».

Darryl Strawberry encontró la fama y el éxito a una edad muy temprana, transformándose en una estrella de las Grandes Ligas de Béisbol y campeón en múltiples ocasiones. Aunque tenía una carrera profesional floreciente, su vida personal estaba asolada por adicciones, abuso, encarcelamientos y otros problemas. En la actualidad, el propósito de Darryl es servir al Señor. Él y su esposa Tracy viajan por el país transformando vidas. Juntos crearon Strawberry Ministries (Ministerios Strawberry), han participado en numerosos documentales y han escrito varios libros. Además, fundaron el Darryl and Tracy Strawberry Recovery Center, un centro de tratamiento para consumidores de drogas y alcohol.

Finding Your Way es una producción de Goodlife TV. Upliftv emitirá 10 episodios (30 minutos). El estreno del episodio final está programado para el 9 de agosto de 2017.

Upliftv es propiedad y es operada por Olympusat, Inc., y actualmente está disponible en más de 20 millones de hogares estadounidenses por DIRECTV, Buckeye Broadband, Frontier Communications y Hotwire Communications.

Para obtener más información sobre la programación de Upliftv, incluyendo fechas y horarios de transmisión, visite upliftv.com.

