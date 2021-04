El Turco García estalló contra Matías Morla tras sus dichos sobre la muerte de Maradona

El Turco García apuntó contra Matías Morla por sus dichos sobre Maradona con Jorge Rial

Claudio “Turco” García fue uno de los grandes amigos de Diego Maradona. Tal es así, que desde su muerte, formó parte del círculo íntimo que pidió que “se sepa la verdad” sobre lo sucedido con el 10 y hasta llegó a sostener que su fallecimiento “era evitable”. En esta línea, el exfutbolista reaccionó a las palabras del exabogado del ídolo, Matías Morla, en la entrevista del lunes con Jorge Rial.

En el diálogo con el periodista, Morla había manifestado: “[Claudia] Villafañe llevó el cadáver, una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. Él nunca hubiera permitido que ella lo lleve. Lo llevaron como un trofeo, fue un papelón”.

Ante tales dichos, García lanzó en Jugador 23, el programa de TyC Sports conducido por Martín Souto: “Una falta de respeto, yo no tengo nada contra el abogado, pero es una falta de respeto decir ‘se llevaron un cadáver’. Se llevaron al más grande de la historia, para mí no era un cadáver”.

Dardos contra Baudry

Por otro lado, en la entrevista con Rial, Morla habló de la exmujer del campeón y madre de Dieguito Fernando: “Verónica Ojeda es una gran mujer, no entiendo qué está haciendo, creo que se está equivocando. La respeto mucho y la considero una gran madre. Es a la única que ayudaría en los negocios de Maradona porque sé que las hermanas la quieren. No puedo creer lo que su novio dice de mí. [Mario] Baudry busca notoriedad, televisión”.

García, en ese sentido, insinuó que el abogado habló bien de la mamá del hijo menor del Diego para protegerse. “Dice que a Verónica Ojeda le daría todo lo que necesite, yo creo que por ahí como el doctor Braudy tiene muchas cosas para sacar a la luz la verdad, por ahí...”, arremetió.

En esa línea, el ídolo de Racing insistió en el poco cuidado que quienes rodeaban a Maradona le brindaron en el último tiempo. “Tendría que centrarse más en el abandono que tuvo Diego, porque si muchos dicen que eran amigos no tendría que haber estado solo como estuvo”, continuó sobre Morla.

Asimismo, opinó, nuevamente contra el abogado y su entorno: “Yo creo otra cosa más, creo que le cayó muy mal, lo bajoneó no poder juntar y estar con toda su familia en su cumpleaños. A Diego lo mató no poder hacer más jueguitos con la pelota, a Diego lo mató no poder estar con los queríamos hablar por teléfono con él que no podíamos, yo soy uno...”.

“Yo no tengo nada contra nadie, yo quiero que se sepa la verdad y esto es viejo, ¿no? Siempre contra Dalma, contra Gianinna, contra Claudia”, concluyó García, quien cree fervientemente que a Maradona “lo tenían secuestrado”.