Trump incentivará la vacuna pero aún no dice cuándo la recibirá

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump incentivará a los estadounidenses a colocarse la vacuna contra el coronavirus, aunque no está claro cuándo la recibirá, señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.

”El presidente ha dicho que está absolutamente abierto a colocarse la vacuna”, sostuvo McEnany el martes en una sesión informativa para periodistas. “Recibirá la vacuna tan pronto como su equipo médico determine que es lo mejor”.

McEnany señaló que algunos asesores profesionales de la Casa Blanca y asesores de seguridad nacional recibirían la vacuna para ayudar a garantizar la continuidad del gobierno, mientras que un número selecto de altos funcionarios de la Administración también serán vacunados públicamente para generar confianza en las vacunas.

Trump quiere enviar un “mensaje paralelo” de que la vacuna es segura y que los trabajadores de primera línea y los residentes de establecimientos de cuidados prolongados deben ser los primeros en recibirla, sostuvo McEnany.

McEnany señaló que el presidente todavía está protegido por anticuerpos tras haber contraído covid-19 en octubre. Al ser consultada si Trump recibiría la vacuna antes de la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, la funcionaria declinó responder.

Los casos de covid-19 y las hospitalizaciones están aumentando en todo el país, lo que incrementa la presión para controlar el patógeno. Si bien los funcionarios de salud tienen la esperanza de que el esfuerzo de inmunización comience a frenar una pandemia que ha cobrado la vida de más de 300.000 estadounidenses, aún no se sabe qué efecto tienen las vacunas en la transmisión de la enfermedad.

McEnany indicó que alrededor de 2,9 millones de dosis de la vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech SE que se han distribuido y otros 4 millones se enviarán el viernes. Agregó que 6 millones de dosis de Moderna Inc. podrían despacharse la próxima semana si los reguladores estadounidenses la declaran segura y efectiva.

Continuar leyendo la historia

Nota Original:Trump to Tout Vaccine But Hasn’t Decided When He’ll Get It

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.