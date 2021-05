Trump “celebrará los primeros mítines” después del evento de DC que provocó disturbios en el Capitolio

El presidente Donald Trump habla en el mitin

Según los informes, Donald Trump planea realizar sus primeros mítines políticos desde el evento para simpatizantes en Washington DC el 6 de enero que provocó los disturbios en el Capitolio.

Se espera que el ex presidente celebre dos eventos en junio y un tercero en julio, aunque aún no se conocen las ubicaciones y fechas exactas, dijeron fuentes aThe New York Post.

The New York Post informó que “el equipo del presidente está en el proceso de seleccionar lugares para un par de eventos en junio. Se espera que haya un tercer mitin alrededor del feriado del 4 de julio ”.

The Independent ha pedido comentarios a los representantes de Trump.

La noticia ha aumentado las especulaciones sobre si el republicano de 74 años, que fue acusado dos veces pero finalmente absuelto, se está preparando para una carrera presidencial en 2024. Trump no ha confirmado que volverá a postularse, pero ha insinuado la posibilidad.

Recientemente trasladó su sede política a su club de golf de Nueva Jersey de Mar-a-Lago, que cierra durante el verano debido a las altas temperaturas de Florida.

El anuncio de posibles manifestaciones se produce después de que los republicanos votaron por expulsar a la representante Liz Cheney de su papel como presidenta de la Conferencia de la Cámara de Representantes del partido, por manifestar públicamente su creencia de que Trump perdió las elecciones.

Desde que dejó el cargo, Trump, a quien se le prohibió el acceso a Facebook y Twitter, ha mentido repetidamente que le “robaron” las elecciones en entrevistas y en su nuevo blog.

Los mítines teatrales de Trump se convirtieron en un pilar de sus campañas políticas y presidencia, y atrajeron a miles de fervientes seguidores.

No ha celebrado ninguno desde el 6 de enero de 2021 cuando habló en el mitin “Stop the Steal” en Washington DC. Después de esa manifestación, cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en un violento ataque que dejó cinco muertos, incluido un oficial de policía del Capitolio.

Hasta ahora, más de 470 personas han sido acusadas de delitos que incluyen ingresar a un edificio restringido, alteración del orden público y agredir al personal de la ley.

Posteriormente, el presidente saliente se enfrentó a un juicio político por segunda vez durante sus cuatro años en la Casa Blanca. Fue acusado por la Cámara de Representantes pero absuelto en el Senado.

El 4 de mayo, Trump dijo a The Daily Wire : “Espero hacer un anuncio en el momento adecuado. Como sabes, es muy pronto. Pero creo que la gente va a estar muy, muy feliz cuando haga cierto anuncio. Ya sabes, por razones de financiamiento de campañas, realmente no puedes hacerlo demasiado pronto porque se convierte en algo completamente diferente ".

Añadió: “De lo contrario, te daría una respuesta con la que creo que estarías muy feliz. Por lo tanto, lo estamos viendo muy, muy en serio, y todo lo que diría es que permanezcan atentos ".