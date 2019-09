¿Se va del Tottenham? Mauricio Pochettino suena fuerte para el Manchester United

​El entrenador ​argentino Mauricio Pochettino es amado por los hinchas del ​Tottenham Hotspur de Inglaterra, sobre todo luego de alcanzar el subcampeonato de la última Champions League donde cayó en la gran final ante el Liverpool de Jurgen Klopp.

Sin embargo, el comienzo de la nueva temporada no fue el ideal para los de Londres ya que se encontró con una inesperada derrota por la Copa de La Liga inglesa ante Colchester, de la cuarta división, lo que desató una especie de "mini crisis".





Si bien tiene el respaldo total de la dirigencia de los Spurs, el nombre de Pochettino ya comenzó a sonar con fuerza en otro club de la Premier League: el ​Manchester United.





El conjunto que actualmente comanda Ole Gunnar Solskjaer no tuvo un buen inicio de torneo, con apenas ocho puntos en igual cantidad de juegos, y es por eso que en los Red Devils sueñan con volver a tener un entrenador que pueda lograr convencer a sus jugadores para ganar títulos importantes, como manda su historia.

El Manchester United ha pensado en Pochettino como entrenador pero dudo que se vaya de un proyecto como el del Tottenham para ir a uno muerto como el del United. No lo veo. — Un poco de fútbol (@Ferran05296596) September 25, 2019

Además, según apunta el diario español As, Poche no llegaría solo: lo haría junto a uno de sus futbolistas predilectos, el danés Christian Eriksen, quien no renovó contrato con el Tottenham porque quiere salir de la institución. ¿Llegarán?