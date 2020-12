Toño Mauri delicado tras recibir doble trasplante de pulmón por secuelas del covid

POR | Norma Angélica Gómez

El actor, cantante y ejecutivo Toño Mauri presentó un estado delicado de salud después de que le practicaran un doble trasplante de pulmón como parte de las secuelas que le dejó el coronavirus, mismo que contrajo alrededor del mes de julio y que lo ha mantenido en el hospital a lo largo de cinco meses.

Según informó el programa de farándula “El Gordo y La Flaca”, Mauri fue sometido a una delicada cirugía que duró alrededor de nueve horas. La familia de Toño Mauri se ha tenido que trasladar en las últimas semanas hacia la localidad de Gainsville, en La Florida, lugar donde se encuentra el hosptial UIF Health Transplant Center, uno de los mejores para practicar este tipo de trasplantes.

Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores del programa dieron a conocer que amigos y familiares de Mauri se encuentran en espera de las noticias de su evolución, pero hicieron hincapié en que su estado es delicado.

“Las personas que nos han preguntado, Toño tiene apenas 55 años de edad, no tenía problemas de salud cuando le dio el covid-19. Esto es algo que quiero recalcar yo, porque a toda la familia le dio el covid y a una sola persona le dio así”, reiteró Raúl de Molina.

Por su parte, Lili Estefan abundó: “Pensamos que es que él pasó demasiado tiempo en su casa antes de pedir ayuda, porque en principio pensó que les había dado un catarro malo. Era ese momento, en que uno no sabía y nos decían, quédate en caso a menos de que no sea algo de que no puedas respirar”.

Los conductores de “El Gordo y La Flaca” mencionaron que ellos han visto personalmente cómo ha sufrido toda la familia Mauri desde que Toño fue diagnosticado por covid-19.

En el mes de julio, cuando trascendió que toda la familia de Toño Mauri estaba contagiada por coronavirus y que él se encontraba en terapia intensiva, el ejecutivo de la cadena Univisión envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que agradeció la preocupación que había causado su estado de salud.

Unos meses después cuando se dejó de mencionar el estado del actor y cantante, trascendió que Toño Mauri había permanecido a lo largo de cuatro meses en el hospital, versión que su hermana Graciela Mauri trató de matizar al mencionar que había sido una decisión de su familia, pues así podía recibir las terapias necesarias para su recuperación.

Los cirujanos que estuvieron a cargo de la operación fueron Andrés Peláez y Tiago Machuca, quienes también se encargaron de una situación similar con José Luis Rodríguez “El Puma”, hace un tiempo atrás.

