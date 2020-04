Tokio trabaja en una nueva fecha del inicio de los Juegos, pese a que el coronavirus podría trastocar los planes

Por Jack Tarrant

TOKIO, 10 abr (Reuters) - Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio se están centrando en la nueva fecha de inicio de la cita deportiva en 2021, más allá que el brote de coronavirus pueda volver a complicar los preparativos.

El mes pasado, el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés acordaron posponer hasta 2021 los Juegos, que iban a comenzar en julio de este año, debido al impacto del coronavirus, que ha dejado más de 89.000 personas muertas en todo el mundo.

El CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto, enfatizó que los organizadores de los Juegos apuntan al 23 de julio de 2021 como la nueva fecha de inicio de la cita, independientemente de cuánto tiempo lleve contener el brote de coronavirus.

"No creo que nadie pueda decir que es posible tenerlo (el coronavirus) bajo control en julio próximo o no", dijo Muto en una rueda de prensa virtual. "Ciertamente no estamos en condiciones de darle una respuesta clara a esa pregunta".

"Sin embargo, hemos tomado la decisión de posponer los Juegos un año, por lo que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos para los Juegos dentro de un año".

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció el estado de emergencia el martes. Hasta el viernes, Japón ha registrado más de 6.000 casos de coronavirus y 112 muertes, según NHK.







