Tigres vs Cruz Azul | Horario, transmisión de TV, streaming online y posibles alineaciones

​ Este miércoles 18 de septiembre se llevará a cabo la gran final de la primera edición de la Leagues Cup, donde los equipos de la MLS, el ​América y ​Tijuana quedaron eliminados, trofeo que van a disputarse ​Tigres y ​Cruz Azul en el Sam Boyd Stadium, de Las Vegas, Nevada.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!





#LeaguesCup



Así fue el paso de Tigres y Cruz Azul para llegar a la final de Leagues Cup 2019 pic.twitter.com/Gx0boF7hO5



— Fiebre Deportiva (@FiebreDep) September 16, 2019





Los hombres de Ricardo Ferretti vienen de empatar 1-1 con los ​Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, un duelo que pudieron haber ganado de no haber sido por el grosero error del arquero Nahuel Guzmán, quien cometió un penalti infantil al empujar sin necesidad alguna al defensa Diego Braghieri. El argentino Lucas Zelarayán fue el encargado de abrir la pizarra al minuto 31', pero el ecuatoriano Miller Bolaños se puso el traje de héroe al concretar la pena máxima al 93’. En estos momentos los de la UANL son sextos de la tabla con 14 unidades.





|FINAL| Con gol de Bolaños en el último minuto para los locales y Zelarrayán para la visita, Tigres y Xolos empatan. Ambos equipos terminaron el encuentro con 10 jugadores.



Tijuana 1-1 Tigres pic.twitter.com/HRYIJG2Qpi



— SoccerMR (@smr_oficial) September 14, 2019

Continuar leyendo la historia









Por otro lado, La Máquina Celeste viene de igualar a ceros en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente con los ​Tiburones Rojos del Veracruz, el último lugar de la tabla general y que lleva más de 45 partidos sin conocer la victoria, por lo cual el resultado fue decepcionante para toda la afición, sobre todo porque Ricardo Peláez renunció como director deportivo, aparte que arrancó la nueva era del técnico uruguayo Robert Dante Siboldi, quien llegó a relevar al portugués Pedro Caixinha, quien fue cesado de manera sorpresiva. Los celestes marchan en el sitio 13 con 11 puntos.





#EncuestaLUP



¡¡Cruz Azul no pudo ganar en Veracruz!!



¿Qués es más difícil, que gane Veracruz o que Cruz Azul gane un título?



麗#QueGaneVeracruz

#TítuloAzul



¡PARTICIPA! pic.twitter.com/MH5N7L6pKb

















— La Última Palabra (@UpalabraMX) September 14, 2019













¿Dónde verlo?

​

¿Cuándo? Miércoles, 18 de septiembre ¿A qué hora inicia? 21:30 horas ¿Dónde? Sam Boyd Stadium Canal de TV TUDN Streaming Online tudn.tv

















Noticias de los equipos

​ La buena noticia para los regiomontanos es que recuperan a Jürgen Damm de cara a la final pues se le pudo ver entrenando al parejo de sus compañeros, sin embargo, también hay malas noticias y es que el zaguero Carlos Salcedo realizó trabajo diferenciado y al parecer está totalmente descartado para ver acción, incluso los dos elementos ni si quieran participaron en el choque contra los fronterizos por problemas musculares. Será este lunes por la tarde cuando el equipo viaje hacia los Estados Unidos.





Los Tigres podrían tener una baja sensible al estar en duda la participación de Carlos Salcedo para la Final de la Leagues Cup ante Cruz Azul el próximo miércoles, en Las Vegas. https://t.co/uH48G5iyzm — CANCHA (@reformacancha) September 15, 2019









Obviamente después de igualar en el duelo ante los Canes Aztecas, El Patón explotó en redes sociales contra el árbitro Diego Montaño, pues a su juicio, la jugada calificada como penal no era, aparte se enojó más por haber recibido una amarilla. “Felicitaciones, fuiste el protagonista de este juego. Me lo habías anticipado…”, escribió el mundialista en Rusia 2018 e inmediatamente subió otra publicación con el video de la jugada: “En la imagen se observa como Braghieri, jugador de Tijuana, no mira al portero en ningún momento y claramente tiene la intención de disputar el balón”.





En la imagen se observa como Braghieri, jugador de Tijuana, no mira al portero en ningún momento y claramente tiene la intención de disputar el balón... pic.twitter.com/5aO0yM54cu — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) September 14, 2019





Con respecto a La Máquina, el estratega cementero dijo que están listos para enfrentar la final, agregando que ve a sus futbolistas con mucha sed de revancha.

“Los chicos muestran una gran actitud y unos deseos bárbaros de trascender. Tienen ansias de conseguir cosas y vamos a salir con todo por el título. Me siento feliz, contento de poder estar en este equipo. Desde que comenzamos a trabajar pensamos en el partido más importante, contra Veracruz y a partir de ayer empezamos a pensar en lo que sigue que es Tigres”, expresó.



¡CONFIANZA TOTAL! 



Siboldi habló maravillas de sus jugadores previo a la final de la Leagues Cup ✨✨



▶️ https://t.co/GMhpW1cKiS pic.twitter.com/Fl7gWFI67c







— Esto en Línea (@estoenlinea) September 15, 2019









Asimismo, Óscar Pérez, nuevo entrenador de porteros, también sirvió como 'coach' mental para los jugadores, a quienes dijo que salieran a divertirse y que deben empezar a ganar duelos importantes:

“Ellos están conscientes de lo que es Cruz Azul, de que es importante que el equipo siga ganando títulos. Que se diviertan, que no se preocupen por nada, sólo en dar lo mejor de ellos. Así seguramente encontraremos un buen resultado”.



#Entérate ⚪ Así las cosas en La Máquina, previo a la final de la Leagues Cup  https://t.co/LkeDMKFPup — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 16, 2019









Posibles Alineaciones

​

Tigres Nahuel Guzmán;

Hugo Ayala, Diego Reyes, Jesús Dueñas, Jorge Torres Nilo;

Rafael Carioca, Guido Pizarro, Javier Aquino;

Luis Quiñónes, Lucas Zelarayán y André-Pierre Gignac.





Cruz Azul Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete, ‘Cata’ Domínguez;

Yoshimar Yotún, Rafael Baca, Edgar Méndez;

Roberto Alvarado, Jonathan Rodríguez y Martín Cauteruccio.









Últimos choques entre estos equipos

​ El más reciente choque se dio en el Torneo Clausura 2019, donde La Máquina pegó por la mínima diferencia en el Volcán gracias a un penal bien ejecutado por Elías Hernández. Para el Apertura 2018 nuevamente los celestes salieron airosos 1-0 en el Estadio Azteca, mientras en el Clausura 2018 dividieron unidades al quedar 2-2 en suelo regio. Ya en el Apertura 2017, Tigres superó 1-2 con anotaciones del retirado Juninho y el chileno Eduardo Vargas. Finalmente, en la Fase de Grupos de la Copa MX, del Apertura 2017, los capitalinos ganaron por 2-1 en el Estadio Azul con dianas de Cauteruccio y el chileno Felipe Mora.













Desempeño reciente

​

Aquí los resultados en los últimos cinco partidos:

Tigres Cruz Azul Xolos 1-1 Tigres - Liga MX (13/9) Veracruz 0-0 Cruz Azul - Liga MX (13/9) Tigres 1-1 León - Liga MX (31/8)



Cruz Azul 1-0 Atlas - Amistoso (4/9)



Atlas 1-1 Tigres - Liga MX (27/8) Cruz Azul 1-1 Chivas - Liga MX (31/8)



Tigres 1-1 América - Liga MX (24/8)



Tijuana 3-2 Cruz Azul - Liga MX (28/8)



América 2-2 Tigres - Leagues Cup (20/8)



Cruz Azul 1-1 Puebla - Liga MX (24/8)





Predicción

Después de ver la racha de empates que lleva Tigres, tanto en ​Liga MX como en Leagues Cup, es posible que El Tuca imponga su conocido estilo de buscar contragolpear para hacer daño y al final quizá todo se defina desde los once pasos, ya que La Máquina está peleada con los goles y está pasando por una nueva transición bajo el mando de Siboldi, cambiando a Milton Caraglio por Caute, un cambio dudoso en la delantera. Ya desde el manchón penal seguramente los arqueros serán factor, pero cabe recordar que Nahuel es especialista en esta fase, además que los jugadores de Tigres tienen buena pegada, así que el campeón podría ser el conjunto de San Nicolás de los Garza.

Predicción: Tigres 2-2 Cruz Azul (4-3)