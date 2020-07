Thandie Newton ('Westworld') revela que fue una "pesadilla" trabajar con Tom Cruise en 'Misión Imposible 2'

Thandie Newton no se ha guardado nada en una reciente entrevista con Vulture. La británica que desde 2016 interpreta a la anfitriona Maeve Millay en la serie Westworld ha repasado con brutal sinceridad casi sus casi tres décadas de carrera como actriz –y entre los episodios más reveladores está su mal recuerdo de trabajar con Tom Cruise en Misión Imposible 2.

Thandie Newton, la actriz que interpreta a Maeve Millay en la serie Westworld, recuerda como una "pesadilla" la experiencia de trabajar con Tom Cruise en Misión Imposible 2. (Imagen: @ 2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved)

Antes de nada, recordemos que en aquella secuela dirigida por John Woo y estrenada en el año 2000, la actriz de 47 años interpretaba a Nyah Nordoff-Hall, el interés amoroso de Ethan Hunt (Cruise). Pues bien, al parecer cierto incidente durante el rodaje acabó convirtiéndose en una pesadilla para Newton.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

“Tenía mucho miedo de Tom. Era un individuo muy dominante”, asegura la actriz. “Intenta con toda sus fuerzas ser una persona amable. Pero la presión, todo lo que asume… Creo que tiene la idea de que solo él puede hacerlo todo lo mejor que puede hacerse”.

Newton recuerda una ocasión en la que se enfadó con Cruise durante el rodaje de una escena nocturna, en la que sus personajes tenían un momento de confrontación intensa en un balcón. La actriz asegura que Woo decidió no hablar inglés durante el rodaje de la película, lo cual hizo que practicar y refinar las interpretaciones fuera bastante difícil.

En cualquier caso, al parecer Cruise no estaba contento con la interpretación de Newton en dicha escena, y llegó a “frustrase tanto” que hizo que ambos se intercambiasen los papeles para poder mostrarle a ella cómo quería que actuase.

“Filmamos toda la escena conmigo haciendo de él y viceversa –porque, creedme, yo me sabía sus frases”, recuerda Newton. “Y no fue de ninguna ayuda… no se me puede ocurrir algo menos esclarecedor. Me llevó aún más a un lugar de terror e inseguridad. Fue una verdadera vergüenza”.

Continuar leyendo la historia

“Pero no le culpo. Lo digo de verdad, porque él lo estaba intentando lo mejor que podía”.

Ese mismo día, Newton habría llamado al director Jonathan Demme (Beloved) para contarle la experiencia vivida, describiéndola como “una pesadilla”.

“Mientras se la describía, se hizo evidente que yo pensaba ser el gran problema”, recuerda. “Y Jonathan me decía: “Thandie, hiciste mal en no defenderte”. Jonathan fue muy amable”.

“Y entonces me llamó Tom y pensé: “Ah, aquí vienen las disculpas”. Pero no, solo me dijo: “Vamos a volver a rodarlo la semana que viene”. Yo pensé: “Genial”. Y la siguiente vez que lo rodamos, fui y manifesté todo lo que él quería ver. Él quería a una zorra alfa. Y lo hice lo mejor que pude. Aunque no es la mejor forma de sacar algo de alguien”.

Por otro lado, Newton también revela un enfrentamiento de tintes raciales con la productora y ex directora de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal. Según recuerda la actriz, mientras sopesaba aceptar un papel en el remake del año 2000 de Los ángeles de Charlie, Pascal le dijo que si finalmente era fichada, tendrían que cambiar el guion para que su personaje fuese “creíble”.

“Le pregunté: “¿Qué quieres decir? ¿Qué cambios habría que hacer?”. Y ella me respondió: “Bueno, ya sabes, tal y como está escrito, tu personaje ha ido a la universidad y tiene educación”.

“Le dije: “Yo he ido a la universidad de Cambridge”. Y ella me respondió: “Sí, pero tú eres diferente”.

“En consecuencia, decidí no hacer la película”, concluye.

Por su parte, en una declaración también recogida por Vulture, Pascal asegura no tener ningún recuerdo de los sucesos que Newton describe, y que tampoco lo tienen los representantes de la actriz que estuvieron presentes durante dicha sesión de casting.

“Siempre he considerado a Thandie una amiga, estoy agradecida de haber podido hacer las películas que he hecho junto a ella, y espero volver a trabajar con ella en el futuro”, declara la productora.

Más historias que te pueden interesar: