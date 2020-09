Teníamos que esperar todo el verano para ver el posado más espectacular de Hiba Abouk

Tras darle la bienvenida a su primer hijo, el pequeño Amín, el pasado febrero, Hiba Abouk ha disfrutado de sus primeras vacaciones como madre. Durante los días de descanso, la actriz ha demostrado que la suya ha sido una recuperación postparto en tiempo récord y las fotos que ha compartido de traje de baño son la prueba definitiva de que su plan de alimentación saludable y ejercicio funcionan. "Hay días que estoy a tope y hago una hora, y otros días que a penas llego a la media hora... ¡Hay que escucharse!", explicaba la intérprete en sus redes sobre la rutina de ejercicios que nunca se saltaba tras el parto, eso sí, que acortaba o alargaba según sus niveles de energía. ¿El resultado? Un físico impactante del que la estrella presume en su última (y espectacular) publicación en sus perfiles virtuales.

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”, esta es la cita de Simone de Beauvoir con la que Hiba daba las buenas noches a sus seguidores, una frase de la escritora francesa con la que Abouk anima a sus seguidoras a cultivar la autoestima. Para ilustrar el texto, la intérprete posa así de seductora con un vestido plisado en clave metalizada que dibuja a la perfección sus curvas. La respuesta de sus fans no se ha hecho esperar y la instantánea ha triunfado en las redes.

"Menuda ESCULTURA tienen esos jardines.... ", "Un espectáculo maravilloso y un regalo para la vista", "Escultura", "Majestuosa!!!!", "Diosa del Olimpo", "Composición maravillosa. Eres como una columna", "Pareces una diosa. Estás espectacular Hiba", "Qué bien te ha sentado ser mama", "Precioso vestido, te queda genial y menudo pedazo de tipo, se te ha quedado", escriben sus seguidores junto a esta escultural fotografía en la que a muchos les recuerda a una diosa griega. Además, muchas celebrities y amigas de la actriz como Mala Rodríguez, Ariadne Artiles, Blanca Romero o Mariola Orellana, han reaccionado con emoticonos de admiración ante la publicación.

