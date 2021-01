Jorge Javier Vázquez hace autocrítica y reconoce que no supieron valorar a Josie en 'Sálvame'

Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos. Este dicho viene a cuenta del inesperado mensaje de Jorge Javier Vázquez a Josie en pleno directo. El presentador de Sálvame ha hecho autocrítica recordando el paso del estilista por el programa de las tardes de Telecinco con una sección propia. Así, ahora que el experto en moda arrasa en la pequeña pantalla tras su paso por MasterChef Celebrity 5 en Televisión Española (TVE), el comunicador catalán ha recriminado la actitud de los colaboradores con esta estrella televisiva que cambió el look de los tertulianos del magacín en 2010.

(©Mediaset/©RTVE)

Josie se ha convertido en uno de los personajes televisivos de la actual temporada. Si bien este experto en moda llevaba años trabajando en la pequeña pantalla en programas como Supermodelo o Zapeando ha sido su participación en MasterChef Celebrity 5 la que ha enamorado por completo a la audiencia. Desde entonces, y gracias a su buen humor, su saber estar y su imagen sofisticada, al estilista de Cristina Pedroche le han llovido las ofertas en el medio catódico. Así, en las pasadas fiestas ha tenido su propio espacio en la cadena pública, Navidades Rasé, y también ha dado el salto a Antena 3 como asesor del programa Veo como cantas.

Ante la popularidad creciente de Josie, el presentador de Sálvame ha recordado el fugaz paso del estilista por el programa de Telecinco poniendo en valor los logros que ha alcanzado después de su complicada puesta en escena en el plató de la cadena de Fuencarral. Si bien han pasado la friolera de diez años desde que el querido finalista de Masterchef Celebrity 5 interviniera en el magacín para cambiar los estilismos de los colaboradores, Jorge Javier Vázquez ha recordado su colaboración con cariño, admiración y también cierta pena ya que el equipo no se lo puso nada fácil.

La reflexión de Jorge Javier Vázquez se ha producido después de que Marta López haya presumido de estilismo y el presentador haya alabado su traje y sus mangas. El también empresario se ha acordado de Josie quien hace casi once años tuvo su propia sección en Sálvame. “Mangas meloneras que diría Josie. Josie es una maravilla. Yo soy muy, muy, muy, muy fan de él".

Continuar leyendo la historia

Así, el catalán no solo ha aprovechado para dar un tirón de orejas a los colaboradores en directo sino que ha hecho autocrítica. “Lo tuvimos aquí y no lo supimos valorar”, ha apuntado el presentador del magacín admitiendo que el equipo de Sálvame no le puso fácil a Josie su trabajo cuando tuvo como reto cambiar el estilismo de los colaboradores.

“Lo desperdiciamos”, ha añadido Mila Ximénez reafirmando las palabras del presentador. "Alba me lo decía...". En este contexto Jorge Javier Vázquez ha subrayado con disgusto: "Muchísimo. Porque os poníais como Las Grecas, antipatiquísimas e insoportables con él”. De hecho, el conductor de Sálvame ha reconocido que "yo lo pasaba muy mal cuando estaba porque él era muy bueno, intentaba currarse la lección y lo que aguantó este chico aquí en este trabajo…”.

“Hay que hacer autocrítica”, ha añadido evaluando que si no supieron retenerle es porque hicieron algo mal. “No lo supimos valorar. Ahora mira cómo está. Eso es una cosa que se nos escapó y se ha convertido en uno de los personajes del año con lo cual lo hicimos mal”.

Kiko Matamoros, sin embargo, ha apuntado con ironía que pasó lo mismo con Karmele Merchante, una de las antiguas colaboradoras de Sálvame que más ha atacado al programa desde su salida. De hecho, el pasado verano volvió a cargar contra el programa de La Fábrica de la Tele. Por su parte Belén Esteban ha mandado un beso a Josie.

“Una vez le montasteis una que yo os hubiera matado en directo", ha concluido Jorge Javier Vázquez tras deshacerse en elogios hacia Josie.

Más historias que te pueden interesar:

Imágenes: ©Mediaset/©RTVE