Cuál es la mejor resolución para un televisor: ¿720p, 1080p o 4K?

No hay nada como disfrutar de tus series y películas favoritas en un televisor nuevo. El problema es cuando llegas a la tienda y te preguntan ¿qué tipo de tecnología y qué tamaño deseas? Con tantos términos nuevos que aparecen todos los años, simplemente no sabes qué responder: lo único que tienes claro es que quieres la mejor resolución para un televisor que sea posible.

Si eres de los que no entienden mucho de qué va eso de la resolución y no sabes muy bien qué significan 4k, 1080p o 720p, tranquilo, que aquí te iluminaremos. De forma sencilla te enseñaremos a descifrar esta “numerología” y escoger el mejor TV.

Píxeles

Los píxeles son la base de cada pantalla. Son unos pequeños puntitos que, juntos, componen la imagen que ves en una pantalla. Solo puedes llegar a ver estos píxeles si estás lo bastante cerca de la pantalla. Desde la distancia, miles de ellos se combinan para crear las imágenes.

Cuando hacemos referencia a la Resolución, por ejemplo, de 720p, hablamos de las filas (o líneas) y de las columnas de píxeles que se encuentran dentro de una pantalla.

Resoluciones

720p

Un televisor de 720p tiene 1,280 columnas y 720 filas de píxeles, de ahí “720p”. Multiplica los dos números por un total de 921,600 píxeles. Esta es la resolución mínima que se puede llamar “alta definición” o HD.

1080p

A menudo, 1080p se conoce como “Full HD”. En un televisor 1080p, hay 1,920 columnas multiplicadas por 1,080 filas de píxeles, para un total de 2,073,600 de píxeles en la pantalla, más del doble de píxeles que en una de 720p. Desde hace varios años, 1080p ha sido el estándar de la industria para pantallas de alta definición, y la mayoría del contenido (es decir, transmisiones de televisión, espectáculos, películas y videojuegos) se producen y distribuyen en 1080p.

4K “Ultra HD”

El siguiente nivel de HD es 4K, a menudo llamado “Ultra HD” o UHD. Técnicamente, el nombre es un algo inapropiado, porque solo hay 3,840 columnas y 2,160 filas de píxeles. Eso da un total de 8,294,400 píxeles, cuatro veces más píxeles que una pantalla Full HD 1080p y nueve veces más píxeles que una pantalla 720p.

Durante mucho tiempo, los televisores 4K eran para unos pocos, ya que eran demasiado costosos para la mayoría de los espectadores, lo que a la larga involucraba que la creación de contenido 4K no era una inversión rentable para los estudios. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos años, ya que los televisores UHD se han vuelto asequibles incluso para los consumidores más cuidadosos con sus gastos. Hoy, el contenido 4K está más disponible que nunca, junto con dispositivos de transmisión y los reproductores de Blu-ray compatibles con UHD.

¿Por qué subir?

Pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué actualizar tu amado televisor CRT a una brillante pantalla UHD de 65 pulgadas? Bueno: para empezar, se ve mejor. Mucho mejor. Las líneas serán más nítidas, las curvas serán más suaves y el nivel de detalles será mucho mayor. Con una pantalla de mayor resolución, puedes sentarse más cerca sin ver los píxeles. Y créenos que nadie desea ver los píxeles.

Además, los fabricantes en estos días están completamente enfocados en la creación de televisores 4K de alta calidad, lo que significa que esta tecnología va mejorando día a día, como el soporte para color de Alto Rango Dinámico (HDR).

El futuro

¿Deberías comprarte un televisor 4K caro y descubrir en unos meses más que ya estás desactualizado? La verdad es que… aquello no tiene que ser así. Al menos, no tan rápido. Dicen que 8K está en camino, sí: pero es espantosamente caro por ahora, y el ojo humano no es como el ojo de un halcón, y por más que quiera, no puede percibir tantos detalles. Con esto queremos decir que, la diferencia entre 4K y 8K no será tan drástica como la diferencia entre 1080p y 4K (el mismo efecto está sucediendo con los gráficos de videojuegos).

Con esto en mente, puedes estar seguro de que el 4K se mantendrá como el estándar en los próximos años. Por ello, siéntete seguro de invertir en un televisor de mayor resolución. Si quieres darte un capricho y gastarte algo de dinero en un buen televisor, no dejes de consultar esta guía.

*Actualizado por Rodrigo Orellana el 26 de junio de 2020.

