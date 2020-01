Los mejores juegos para Android que no te pueden faltar

Los mejores juegos para Android te abrirán la puerta al entretenimiento. Y es que aunque muchos afirman que iOS ofrece selección de juegos superior, lo cierto es que Android ha hecho muy bien sus deberes y no se queda atrás. En esta guía, encontrarás algunos juegos gratuitos y otros en los que tendrás que invertir algunos dólares. Pero todos te asegurarán horas y horas de diversión y entretenimiento.

Call of Duty: Mobile

Una de las franquicias de FPS más grandes que existen llega a los teléfonos móviles como un juego diseñado deliberadamente para los tiroteos con pantalla táctil. Si amas la acción de los disparos, entonces esto es imprescindible en tu teléfono Android. Es gratis, presenta un montón de modos multijugador –incluido Batalla Real– y encontrarás algunos mapas y personajes clásicos de otros Call of Duty. Puedes personalizar las cargas, clasificarte, ganar premios y más. Pero lo más importante es su jugabilidad rápida, frenética y satisfactoria, así como los excelentes gráficos que se combinan para hacer de este el mejor juego de disparos para dispositivos móviles en este momento.

Google Play

Tropico ($12 dólares)

No hay suficientes juegos de estrategia en profundidad en la Play Store, por lo que vale la pena celebrar la llegada de un Tropico completamente rediseñado. En el papel de El Presidente, debes modernizar tu isla caribeña y ver si puedes alinear tus propios bolsillos en el camino. Tú decides un enfoque, desde gobernar con puño de hierro como dictador militar hasta crear un paraíso turístico y guiando a tu pueblo a través de una gloriosa revolución industrial que eleva el nivel de vida de todos. Esta combinación única de simulación de construcción y estrategia política es muy divertida, y se ha diseñado para el juego móvil. El precio de entrada de $12 dólares te ofrece el juego completo, sin anuncios ni pagos en la aplicación, y puedes jugarlo sin conexión.

Continuar leyendo la historia

Google Play

Mini Metro ($1 dólar)

¿Eres capaz de crear un sistema de metro que funcione para una ciudad a medida que ésta se expande? Este juego de rompecabezas elegante y curiosamente relajante parece simple al principio, obligándote a dibujar líneas entre estaciones para mantener todo conectado. Pero el crecimiento aleatorio de la ciudad pronto cambia los planes y tendrás que poner nuevos trenes, vagones, vías, túneles y otras mejoras para conseguir una gran red de metro. Hay 20 ciudades diferentes para jugar, cada una con una sensación ligeramente diferente y un desafío único presentado por el sistema fluvial local. Hay algunos modos diferentes y puedes competir contra otros jugadores en desafíos diarios. Es un juego muy elegante y vale la pena pagar por él.

Google Play

The Room: Old Sins ($ 5)

Juego The Room: Old Sins

Esta es la cuarta entrega de la espeluznante serie de rompecabezas The Room y, si te gustan este tipo de juegos, deberías descargarlo. La trama está vinculada a la desaparición de una pareja de Waldegrave Manor, y hay una casa de muñecas en el ático que sirve como desafiante e intrigante rompecabezas. No importa si no has jugado los títulos anteriores, porque es fácil familiarizarse con los controles táctiles a medida que exploras y manipula los objetos para descubrir los mecanismos ocultos. Es un juego hermoso, una trama sinuosa y una puntuación que agrega un poco de atmósfera.

Google Play

Hades’ Star

Juego Hades' Star

Si quieres un juego de estrategia espacial con un universo expansivo, esta podría ser tu alternativa. En Hades’ Star, colonizarás planetas, construirás una flota de naves espaciales, abrirás rutas comerciales, extraerás recursos, investigarás nuevas tecnologías y explorarás los confines más lejanos de la galaxia. También te enfrentarás a razas alienígenas hostiles. Los modos multijugador te permiten trabajar junto con otros jugadores para completar misiones difíciles, establecer relaciones diplomáticas e incluso unirte a corporaciones. Es un poco lento y un poco rutinario, pero este es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real en Play Store.

Google Play

Madden NFL Mobile Football

Si necesitas auténtica acción de la NFL en tu teléfono, esta podría ser tu mejor opción. Forma un equipo como gerente general y entrenador en jefe e intenta guiarlos a la gloria. Los controles son fáciles de usar y podrás ver las jugadas y anotar touchdowns en muy poco tiempo. En cuanto a gráficos, probablemente se trata del mejor juego de la NFL en Play Store y presenta listas reales y leyendas de la NFL de años pasados. Hay bastante profundidad y puedes personalizar tu equipo, y sigue siendo una buena versión del popular juego de consola. También necesitas estar online para jugar y a veces te hace esperar para promover las compras en la aplicación.

Google Play

Shadowgun Legends

Si te encanta la acción de los disparos, pero te gustan también los juegos RPG o de Rol, entonces es hora de que te vistas y prepares para un combate alienígena. El centro iluminado con luces de neón es una colmena de actividad, con un bar, tiendas, un casino y muchos personajes sombríos que pueden darte trabajo. Puedes completar misiones para saquear, venderlo para comprar más equipo y desarrollar tus habilidades y reputación como un mercenario espacial. El combate es frenético, se ofrece una cantidad decente de personalización, y también puedes realizar misiones cooperativas con otros jugadores o probar tu valía en arenas PvP en tiempo real. Este es probablemente el mejor juego de disparos de ciencia ficción que encontrarás en la Play Store en este momento.

Google Play

Stardew Valley ($8 dólares)

Un juego de rol de agricultura puede no parecer muy excitante, pero este título encantador te llevará a un mundo rural sorprendentemente inmersivo lleno de personajes interesantes y extraños desafíos. ¿Puedes domar tus campos cubiertos de maleza, criar animales y cultivos y hacer malabares con un romance y una familia? Más allá de la vida tranquila del pueblo, hay cuevas para explorar y tesoros para saquear, pero ten cuidado con los monstruos. Repleto de diferentes actividades y minijuegos, Stardew Valley es increíble. Los disfrutarás.

Google Play

Oceanhorn

mejores juegos para Android

Si eres fan de Legend of Zelda, entonces Oceanhorn podría ser el juego ideal para ti. El título popular presenta narrativas sólidas y excelentes efectos visuales, junto con una banda sonora cautivadora. También es bastante fácil de jugar.

GOOGLE PLAY

Dragon Ball Legends

Este juego es muy divertido, especialmente si eres un fan de Dragon Ball. En esta nueva aventura, podrás pelear a través de diferentes niveles, recoger habilidades y personajes a lo largo del camino. Lo más interesante de todo es que también está diseñado para reproducirse en modo retrato, lo que hace que sea más fácil jugar en la carretera.

GOOGLE PLAY

Real Racing 3

En este juego, no solo tienes la oportunidad de correr tan rápido como quieras, sino que, además, puedes utilizar la plataforma de multijugador para competir con tus amigos.

AMAZON GOOGLE PLAY

Horizon Chase

El fotorrealismo es algo genial, pero es mucho más importante cuando los desarrolladores se centran en crear un juego que sea realmente divertido. Eso es justamente lo que han hecho los creadores de Horizon Chase. En el juego, a veces tienes la sensación de que no estás realmente ahí, pero a medida que pasas a través de niveles vibrantes y coloridos, esto no te importará.

Google Play

inbento ($3 dólares)

Si estás buscando un juego de rompecabezas con un estilo artístico encantador y minimalista, una banda sonora tranquila y algunos desafíos genuinos, entonces inbento podría valer tus $3 dólares. Juegas como una madre gata y necesitas hacer una caja bento para alimentar a tu gatita. Puede arrastrar trozos de comida a la caja o tocarlos para rotarlos, pero necesita clavar la receta exactamente y eso significa colocar cada pieza en el lugar que le corresponde para producir el patrón correcto. Como todos los buenos juegos de rompecabezas, comienza suavemente y parece simplista, pero se vuelve cada vez más difícil a medida que avanzas en los niveles. Aquí hay muchos acertijos para mantenerte ocupado y el precio de la entrada asegura que no haya anuncios que perturben tu juego.

Google Play

PUBG Mobile

Desciende en paracaídas a la Isla Erangel, saquea todo lo que puedas a mata al enemigo. En esta agotadora aventura te enfrentarás a otras 99 personas con la misma idea, pero solo puede haber un ganador. Los controles son un poco incómodos hasta que te acostumbras y solo existe un mapa que seguir.

GOOGLE PLAY

Fortnite

El juego más popular del mundo está disponible en Android, pero no puedes conseguirlo en Google Play. En su lugar, deberás obtenerlo del sitio web de Epic Games. Para los no iniciados, Fortnite es un juego de estilo de batalla real lleno de color y estrategia. En el juego, deberás dominar las estructuras de construcción para competir contra los mejores, pero incluso si no lo logras, pasarás igualmente un rato muy divertido.

Epic Games

Into the Dead 2

En este juego lleno de mucha acción, experimentarás el apocalipsis zombi mientras corres por los diferentes mapas para salvar a tu familia. En el camino, podrás tomar armas poderosas y harás lo que sea necesario para derrotar a esos zombies.

GOOGLE PLAY

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls es una querida serie de juegos, la cual ahora finalmente llego al teléfono inteligente con Blades. The Elder Scrolls: Blades es un juego gratuito y sigue la historia de The Blades, los principales agentes del Imperio que se han visto obligados a exiliarse. Es un juego muy bien desarrollado e imprescindible para cualquier fanático de Skyrim.

Google Play

Harry Potter: Wizards Unite

Pokémon Go fue un juego innovador teniendo en cuenta su capacidad de combinar el mundo real con lo digital. Pero resulta que Pokemon no es la única franquicia que puede beneficiarse de esta tecnología. En Harry Potter: Wizards Unite, descubrirás nuevos hechizos, te moverás entre paradas y protegerás al mundo mágico de posibles calamidades. Es casi seguro decir que, si disfrutaste de Pokemon Go y te gusta Harry Potter, Wizards Unite es un juego que debes tener.

Google Play

Dr. Mario World

Dr. Mario World, la última oferta móvil de Nintendo, es básicamente una versión móvil de ese clásico juego de la década de 1990. Aquí mueves cápsulas, combinándolas con virus en distintos nivel. Es una reminiscencia de Tetris, muy fácil de jugar y perfecto para aquellos que quieren pasar el rato.

Google Play

Pac-Man

Cuando se estrena un juego, definitivamente no todos logran pasar la prueba de fuego de simpatizar con los usuarios y de mantenerse en el tiempo. Sin embargo, el clásico Pac-Man es un ejemplo vivo de un juego que ha sabido cómo captar audiencia y seguir siendo interesante, a pesar de que ya han pasado cuatro décadas desde de su lanzamiento. La aplicación Android Pac-Man se mantiene fiel al formato original, y sólo tiene unos niveles nuevos para mantener el juego actualizado y más entretenido.

GOOGLE PLAY

Sonic the Hedgehog, Episode 2

Sonic the Hedgehog es un verdadero clásico, que Sega trajo a los teléfonos inteligentes con la colección Sega Forever. El original Sonic the Hedgehog fue lanzado a Android hace un tiempo, pero el último en la saga es Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, en el que tendrás que detener al malvado Dr. Eggman, que también se ha asociado con Metal Sonic.

GOOGLE PLAY

Linn: Path of Orchards

Linn: Path of Orchards es una mezcla de plataforma y juego de rompecabezas. Debes atravesar las diferentes plataformas sin caerte, pero créenos que es mucho más difícil de lo que parece, ya que el paisaje puede cambiar en cualquier momento.

Google Play

Minecraft – Edición de bolsillo ($7 dólares)

El fenómeno conocido como Minecraft dio un salto increíblemente exitoso a los teléfonos inteligentes, dando a los fanáticos de la franquicia la posibilidad de explorar, utilizar y construir sus caminos hacia la gloria de 8 bits en cualquier lugar en el cual se encuentren.

AMAZON GOOGLE PLAY

Breaking Bad: Criminal Elements

Breaking Bad: Criminal Elements es lo que sucede cuando cruzas Sim City con el muy querido Breaking Bad. En el juego, construirás un laboratorio de metanfetamina, aumentarás tus ingresos y te defenderás de tus rivales. A medida que creces, tu laboratorio se expandirá y ganarás más dinero, y aunque el juego es un poco agresivo con las compras en la aplicación, cualquier fanático de Breaking Bad lo apreciará.

Google Play

Super Mario Run

A los fanáticos de Mario les encantará el nuevo y emocionante corredor de Nintendo, que aporta muchos de los elementos clásicos de los juegos originales en una versión ligeramente distinta a través de Super Mario Run. El juego, que originalmente estaba disponible solo en iOS, finalmente llegó a Android, y es una clara señal de lo que podría ser el comienzo de la gran historia de Nintendo en los dispositivos móviles. Es un gran primer intento, dicho sea de paso.

GOOGLE PLAY

Alto’s Odyssey

Después de un lanzamiento exitoso en iOS, Alto´s Odyssey ahora está disponible para Android, y lo mejor es que es gratis. En el juego, que es una continuación de Alto’s Adventure, explorarás niveles estéticamente diseñados, pulirás vides y rebotarás en globos aerostáticos a medida que descubres los misterios del desierto. Es realmente un juego hermoso y vale la pena jugarlo.

GOOGLE PLAY

The Eyes of Ara

Si eres un veterano de los juegos de rompecabezas, es probable que estés familiarizado con juegos como Myst y The Room. The Eyes of Ara podría describirse como una mezcla entre esos dos títulos, en los que exploras un mundo hermoso, descubres rompecabezas, desbloqueas diferentes habitaciones y más. El juego se lanzó originalmente para PC, pero ahora también está disponible para dispositivos móviles, y por $5 dólares, creemos que es una gran oferta.

Google Play

Trivia Crack 2

Varios años después del debut del original, Trivia Crack 2 finalmente está aquí. El juego conserva muchos de los elementos que a la gente le encantó del juego original, pero agrega una serie de excelentes funciones adicionales. En el juego, hay miles de preguntas diferentes para desafiarte, modos competitivos en línea, soporte para más de 20 idiomas y mucho más.

Google Play

Fallout Shelter

Incluso si no eres un fan de Fallout, este sim adictivo es uno de los mejores juegos en Android que existe en la actualidad. Deberás hacer un túnel en la tierra y construir una bóveda para proporcionar un refugio a los tuyos. ¿Podrás mantenerlos vivos frente a los invasores, las cucarachas y otras amenazas?

GOOGLE PLAY

Pokémon Masters

Pokémon Masters

Pokémon Masters es el próximo gran juego Pokémon para dispositivos móviles. Se desarrolla en la isla de Pasio, donde debes luchar contra entrenadores, mejorando tu Pokémon y más. Puedes jugar a otros entrenadores en línea, en un entorno simplificado y optimizado para móviles.

Google Play

Clash of Clans

Acumula provisiones, planifica tus defensas, levanta un ejército y guía a tu tribu a la victoria contra duendes malditos y líderes de otros clanes. Clash of Clans es una excelente combinación de lenta planificación y rápidas (y caóticas) batallas.

GOOGLE PLAY

Friday the 13th: Killer Puzzle

Friday the 13th: Killer Puzzle

¿Puedes ponerte la máscara de hockey y asumir el papel de Jason Voorhees? Este juego consiste en acechar, atrapar y, en última instancia, matar a tus víctimas, con más de 100 rompecabezas para resolver. El caos comenzará en el campamento de Crystal Lake, pero hay niveles en prisión, Manhattan, una estación de esquí y algunos otros lugares. Sube de nivel para desbloquear más armas. Aunque puedes incrementar la intensidad de la sangre, puedes mantener las cosas lindas si lo prefieres… el juego tiene un buen sentido del humor sobre tus crímenes despiadados.

Google Play

*Artículo actualizado por Daniel Matus el 10 de enero de 2020.